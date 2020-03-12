Koyu Karamel Saç Rengi Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Tüm hayatınız boyunca yaptırmayı hayal ettiğiniz bir saç rengi var mı? Yoksa gerçekten sevdiğiniz ve size uygun hissettiğiniz bir renk var ama denemekten mi korkuyorsunuz? Çünkü insanların sizin hakkınızda farklı düşünmesini istemiyorsunuz.

Koyu Karamel Saç Rengi Kimlere Yakışır?

Altın tonlarında bir cilt rengine sahipseniz koyu karamel saç rengi sizin için uygun bir seçenektir. Altın cilt tonuna sahip olanlar bronzlaştığında, ciltleri çok zengin bir şekilde bronzlaşmış görünür. Koyu karamel saç rengi, göz rengi açısından çok esnektir.

Bu renk en çok ela renkli gözlü kişilere yakışır, göz rengini ön plana çıkarır. Yine de bu renk için gözleriniz herhangi bir renk olabilir. Bu hafif ton, bakır ve altın alt tonlarla formüle edilmiştir. Göz alıcı kontrast oluşturmak için soğuk cilt tonları ve açık göz rengi için mükemmeldir.

Koyu Karamel Saç Rengi Akar mı?

Koyu karamel saç rengi hızlı akan bir renk tonu değildir. Bu rengi tutturmak için saçınızı önceden açtırmaya gerek yoktur. Doğal saçların üzerine de farklı tonlarda tutan bu rengi korumak için karamel saçlara özel şampuanlar kullanılabilir.

Açık saç renklerinin üzerine yapılan boyamalarda birkaç yıkamadan sonra saç renginin açılması mümkündür. Koyu doğal saç rengi üzerine yapılan boyamalar sarı saçlara nazaran daha kalıcı olacaktır.

Koyu Karamel Saç Rengi Bakımı Nasıl Yapılır?

Koyu karamel saç renginin bakımı çok kolaydır. Her gün saçınızı yıkamaktan kaçınmak için kaliteli ısı koruyucu kullanabilirsiniz. Saç boyasından sonra kuru şampuan kullanarak yıkama süresini uzatabilirsiniz. Saçlarınızı her gün yıkamak, özellikle de renk uygulandığında, daha fazla hasara neden olur.

Saçlarınız hasar görürse, daha açık renkten daha koyuya gitmek, daha koyudan daha açığa gitmekten çok daha kolaydır. Bu nedenle hasar görmüş saçlarda mümkünse açıcı kullanmadan boyama işleminin yapılması önerilir.