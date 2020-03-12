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Koyu Kahve Saç Rengi Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

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Koyu Kahve Saç Rengi Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?
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"Yüze havalı, asil ve zarif bir ifade kazandıran koyu kahverengi olan saçlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da kadınların vazgeçemediği saç renkleri arasında. Kadınlar arasında oldukça revaçta olan koyu kahve saç rengi kimlere yakışır, koyu kahve saç rengi akar mı, koyu kahve saç rengindeki saçlara bakım nasıl yapılır? İşte tüm bu soruların cevaplarını hazırladık!"

Koyu kahverengi saç rengindeki saçlar, oldukça doğal bir ışıltıya ve parlaklığa sahiptir. Genellikle koyu kahve saçlar kadınlar tarafından fazlası ile tercih edilen, modası geçmeyen saç renklerindendir.

Koyu Kahve Saç Rengi Kimlere Yakışır?

Koyu kahve saç rengi genellikle her cilt tonuna gidebilen bir renktir. Ancak bu saç rengi en fazla, buğday ve esmer tenlilere yakışmaktadır. Sıcak bir alt tona sahip olan koyu kahverengi saç rengi, cildi çok daha genç, sağlıklı ve canlı göstermektedir. Solgun görünümlü bir cildiniz var ise, koyu kahve saç rengine bir şans vererek, cildinizin daha canlı bir biçimde görünebilmesini sağlayabilirsiniz.

Kızıl Saç Rengi Kimlere Yakışır Akar Mı Bakımı Nasıl Yapılır
Kızıl Saç Rengi Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Koyu Kahve Saç Rengi Akar mı?

Boyalı saçlar genellikle yıkama sayısı arttıkça, yani zamanla akabilmektedir. Koyu kahve saç rengi boyattığınız saçlarınızın, daha uzun süre kalıcı olmasını istiyor iseniz, saç bakımınıza özen göstermeli ve düzenli aralıklarla saç bakımı yapmalısınız.

Koyu Kahve Saç Rengi Bakımı Nasıl Yapılır?

Koyu kahve saç rengine sahipseniz, her yıkama için, boyalı saçlara özel üretilmiş olan şampuan ve saç kremlerini düzenli bir biçimde kullanmalısınız. Ayrıca haftada bir kez saç maskesi yapmak da boyalı olan saçlarınıza oldukça iyi gelecektir.

Saç boyası uygulandıktan sonra, saçlarınızın pH oranını dengeleyecek bir bakım şampuanı kullanmanız, saçlarınız için oldukça faydalıdır. PH oranını dengeleyen bir şampuan ve saç bakım kremi kullanarak, koyu kahverengi saçlarınızın kalıcılığını ve parlaklığını uzun süre koruyabilirsiniz.

Koyu kahve saç rengine sahip saçlarınızı yıkarken, duş sırasında suyun fazla sıcak olmamasına özen göstermelisiniz. Fazla sıcak olan su hem saçın yıpranmasına, hem de saç boyanızın akmasına yol açabilmektedir. Saçlarınızı yıkar iken sıcak su kullanmak yerine, ılık su kullanmanız hem saçlarınız, hem de cildiniz için en sağlıklı olan yoldur.

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