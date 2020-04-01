Kovid-19'a Karşı Akciğer Kapasitesini Arttımanın Yolu: Egzersiz

Geçen yılın aralık ayından bu yana ilk kez görüldüğü Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile hem mücadele sırasında hem de tedaviden sonraki aşamada uygulanabilecek solunum egzersizleriyle, akciğer kapasitesinin artırılmasına destek olunabiliyor.

Uzmanlar tarafından akciğer kapasitesinin artırılması için günlük yaşamda sıkça önerilen solunum egzersizleri, Kovid-19 ile mücadelede de tedavi ve sonrası dönemde akciğerin rehabilitasyonu için önem kazanıyor.

Bu egzersizlerle akciğerin kapasitesi kolaylıkla artırılabilir

Özellikle tüm dünyayı sarmış olan Kovid-19 ile karşılaşma durumunda akciğer kapasitesini artırmak hayati önem taşımaktadır. Solunum egzersizleri akciğerlerimizi tam kapasite ile çalışmasında çok ciddi fayda sağlar. Akciğerlerimize karşılaştığı hastalıklara karşı daha uzun süre dayanma gücü verir. Kovid-19 ile karşılaşmış bir hastanın solunum sıkıntısı yaşayabildiğini biliyoruz. Akciğerlerimizi tam kapasite çalıştırırsak bu virüs ile karşılaştığımızda dayanıklılığımız artacaktır. Solunum egzersizleri hem Kovid-19 ile karşılaşmış olan hastalarda hem de hastalığı geçirmiş olan kişilerde akciğerlerin eski sağlığına kavuşmasında önemli rol oynayacaktır.

"Solunum problemi olan bireylerde uygulanan solunum rehabilitasyonu solunum sıkıntısını azaltır. Kişinin yaşam kalitesine ciddi katkı sağlar. Solunum sıkıntısını azaltmaya yönelik yapılan egzersizler kişinin mümkün olduğunca rahat nefes almasını sağlayarak tüm hücrelerin, sistemlerin oksijenlenmesini artırır. Böylece vücudumuzdaki tüm sistemler optimal güç ve kapasitede çalışır. Hastalık geçirildi kurtulduk, akciğer kapasitesinin azaldığından bahsediliyor.

Maalesef bazı hastalarda yaşlılarda akciğer kapasitesi azalıyor. Yine orada rehabilitasyonun devreye girmesi çok önemli. Hem hazırlık aşamasında hem hastalık döneminde hem hastalık sonrasında solunum egzersizlerini uygulamalıyız. Aslında pek çok çeşit solunum egzersizleri var. Solunum egzersizleri solunum sıkıntımızı azaltıyor. Sağlıklı insanlar bile tüm akciğer kapasitesini kullanmaz. Bu bize tüm akciğerleri havayla doldurmamızı sağlıyor. Solunum egzersizleri yoğun bakımdaki hastalarda da uygulanabilir ve oksijen satürasyonunun artmasında mutlaka faydası olacaktır.