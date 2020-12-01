Kovid-19 Salgını Gıda Tüketim Alışkanlıklarını Değiştiriyor!

Kovid-19 pandemisinde tüketicilerin uzun ömürlü gıdalara ilgi düzeyi arttı. Ambalajlı ve ileri işlenmiş gıdalar tercih edilmeye başlandı. Ancak bu gıdaların da sağlığı destekleyici besin öğeleriyle zenginleştirilmesi beklentisine sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca fizyolojik açlığın giderilmesi, yanı sıra içerebileceği diğer besin öğelerinin sağlığı nasıl ve ne kadar destekleyebileceği, gıda tercihlerinde daha çok dikkate alınan bir unsur haline geldi. Pandemi, gıda tüketim alışkanlıklarımızın değişmesine neden oldu. Bu süreçte edinilen alışkanlıkların özellikle bazı yaş grubundaki tüketicilerde post-pandemi sürecinde de devam edeceği öngörülebilir. Bunlar arasında ev içi tüketim düzeyindeki artış da yer almaktadır.

Pandemi sonrası süreçte öne çıkan konular arasında; gıdaların raf ömürlerinin besin öğelerinde minimal değişimiyle arttırılması, gıda ambalajlarının geliştirilmesi, gıda etiketlerinde artacak olası 'etiket okur-yazarlığı ve hassasiyeti' esaslı düzenlemelerin gerçekleştirilmesi bulunuyor.

Obeziteye karşı önlem alınmalı

Uzaktan çalışma ve eğitimin yaygınlaşması, pandemi sonrası muhtemel senaryolar arasında yer alıyor. Bu durum, hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşmasına, dolayısıyla obez ve aşırı kilolu birey sayısında artış ile karşı karşıya kalınmasına neden olabilir. Bu riski ve etkilerini minimize etmek için ise gıda teknolog ve uzmanlarının yoğunlaşması gereken konular arasında, kalori kısıtlaması ilkesine uygun olarak gıdaların yeniden formüle edilmesi bulunmaktadır.

Küresel ticaret ve üretim, pandemi sürecinden en şiddetli etkilenenler arasında yer almaktadır. Bu durum kendi kendine yetebilirlik ve sürdürülebilirlik için farkındalığı arttırmıştır. Bu sadece son üründe değil, hammadde için de büyük öneme sahip olan bir husustur. Dolayısı ile ülkelerin özellikle tarımsal girdilerini kendi topraklarında yüksek verimlilik ile elde edebilmeleri, bu tür kriz süreçlerinden en az hasarla çıkmaları konusunda önemli avantajlar sağlayacaktır.