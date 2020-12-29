Kovid-19 Aşısı Yüz Dolgularını Nasıl Etkiliyor?

2020 yılı boyunca tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgınında olumlu gelişmeler yaşanıyor. Aşı çalışmalarının sonuçlanması ve kimi ülkelerde aşılamanın başlaması, dünyanın eski düzenine dönebileceğine yönelik umutları artırıyor. Türkiye gibi pek çok ülkede gözler aşının ne zaman geleceğine ve hangilerinin güvenli olduğuna çevrilirken, aşılamanın başladığı ülkelerden ise yan etkilere dair pek çok iddia gündeme geldi.

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Moderna ismi ile bilinen Kovid-19 mRNA aşılarının, yüzüne daha önce kozmetik amaçlı dolgu yaptıran kadınlarda alerjik reaksiyona neden olduğu iddiaları ortaya çıktı.

İddianın kaynağı 30 bin 400 kişiden 3’ünde görülen anlık şişme reaksiyonları

ABD’deki çalışmalar sonucu etkinliği yüzde 94.5 olarak açıklanan mRNA aşılarının 17 Aralık tarihli raporunda, bu aşı ile ilgili çalışmaya alınan kişi sayısının 30 bin 400 olduğu görülüyor. Bu raporun sonunda aşı sonrası oluşan yan etkiler de bir tablo olarak yer alıyor. Dolguya dair iddiaların kaynağı, çalışmaya alınan 30 bin 400 kişiden sadece 3’ünde görülen dolgu bölgesinde anlık şişme reaksiyonları.

Ancak bu alerjik reaksiyonun anti-histaminik alerji ilaçları ile aynı gün içerisinde kaybolduğu da raporda belirtiliyor. Ayrıca üç hastada da bölgesel şişlik dışında, nefes darlığı, baygınlık, ateş gibi hiçbir ek bulguya rastlanmıyor. Bu hastaların medikal geçmişlerine bakıldığında ise iki kişide grip aşısı oldukları sırada, bir kişide de dolgu uygulaması sonrası buna benzer bir ödem görüldüğü kaydediliyor.

Reaksiyonların nedeni dolgu değil alerjik bünye

30 bin 400 kişi arasında sadece 3 kişide bu alerjik reaksiyonun görülmesi gayet olası ve doğaldır. Bu bilimsel çalışmanın bize verdiği esas sonuç ise reaksiyonların kozmetik yüz dolgularından değil kişinin alerjik bir bünyeye sahip olmasından kaynaklandığıdır.

Bu noktada mRNA aşılarının daha alerjen olduğunu kabul ederek, dolgu uygulamalarından bağımsız olarak genel alerji öyküsü olan tüm bireylerin bu aşıyı yaptırırken tam teşekküllü bir hastanede olmalarını öneririm. Kozmetik dolgusu olan ve daha önce herhangi bir alerjik reaksiyon öyküsü olmayan bireyler ise mRNA aşılarını güvenle ve gönül rahatlığı ile yaptırabilirler.