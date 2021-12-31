Kova Burcunu 2022 Yılında Neler Bekliyor? Kova Burcu 2022 Aşk, Para ve Sağlık Yorumu

Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar,Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar,

2020 Mart’tan beri oldukça zorlayıcı bir süreç içerisine girdiniz belki hayatınızda hiç ummadığınız kadar zorluk ya da engelle karşılaştınız. Birçok Kova burcu boşanmak zorunda kaldı, birçok Kova burcu ayrılmak zorunda kaldı. Hastalananlar, kazalar yaşayanlar oldu. Bu süreç oldukça zorlayıcı gibi görünse de artık geride bırakıyorsunuz.

2022 yılı tüm ceplerine koydukları hayatı daha anlamlı kıldıkları gerçekten ne istediklerini bildikleri ve en önemlisi ne istemediklerini daha iyi bildikleri bir sene olduğunu söyleyebiliriz yepyeni bir sayfa açıyorlar geçmişte yaşanılan onları kıran ne varsa bunları geride bırakıyorlar. 2022 senesinde de Satürn Kova burcunda hareketini sürdürecek. Satürn Uranüs karesi tüm yıl boyunca etkisini azaltarak sürdürecek. Nisan ve Mayıs ayları daha rahat hareket ettiğiniz ve baskının biraz daha azaldığı zamanlar olacaktır.

5 Haziran Satürn Kova burcunda gerilemeye başlıyor.

23 Ekim’e kadar Satürn geri harekette olması sizlerin geçtiğimiz yıllardan beri tamamlayamadığınız işlerinizi ve kaçırdığını fırsatları yeniden değerlendirme şansını önünüze getirecek. Bu süreç artık sizlere gerçekten ne istediğinizi ve hangi oluşum içinde olmanız gerektiğiniz kararını sunacak.

Yurtdışı, eğitim ve projeler artıyor.

Biraz daha kendinize yatırım yapmanız gereken bir dönem içinde olacaksınız. Bunu da aynı zamanda gelişen süreçte fark edeceksiniz. Bu dönem kariyeriniz ve finansal durumunuz için yaptığınız her türlü adım geleceğiniz için çok pozitif başarılar getirmeye açık denilebilir.

Bu yılın şifresi: Size hizmet etmeyen her şeyden kurtulun.

2020 Marttan bu yana zaten çevrenizden elemediğiniz kimse kalmadı. Karşınıza çıkan engeller sizin kendi sınırlarınızı çizmenize ve çelişen fikirlerinize artık son vermenize yardımcı olacaktır. Her zorluk aslında büyüme dönemidir. Bu yüzden bu tür durumları çok kararlı bir şekilde aşmayı başarmalısınız. Kendi inançlarınızı ve arzularınızı gözle görülür hale getirmelisiniz. İnandığınız şeyler artık somutlaşıyor ve netlik kazanıyor. Artık başkalarının inançlarına veya yargılarını bağımlı kalmıyorsunuz. Tüm bunlardan kurtulmak için iyi bir hazırlığa ihtiyacınız var.

Gerçek bir eğitim seçmeli ve kendinizi bu yola adamalısınız. Kişi kendisini eğitmek ve geliştirmek zorundadır. Bu yıl kariyerinize ne yapmak ve hangi yolda olmak istediğinize dair çözülme yaşayacaksınız. Dünyayı suçlamak, çevrenizdeki enerjisi düşük insanlardan yakınmak veya kendinizi haklı göstermeye çalışmak size uygun olan durumlar değildir. Bu yıl bu tuzakların hiçbirine düşmemeniz gerekmektedir. Aile hayatınız ve sorumluluklarınız oldukça önemli olacak.

Şubat, Mart ve Aralık ayında şehir ya da ülke değişikliklerine hazırlık olun!

Bu zamanlar hayatınızın en baskıcı yönlerini gördüğünüz zamanlar olabilir. Bu dönemlerde değişimler içine çekilebilirsiniz. Bu yıl geçen yıl gibi zor olmayacak. Çünkü artık kimle yaşamak istediğinize nerede olmak istediğinize daha aşikarsınız.

Herhangi bir sebepten hayatınızdan giden birinin yeniden gelmesi mümkün olabilir.

Sizler için yılın en önemli açısı iki yönetici gezegeninizin birbirine kare yapmaya devam etmesi olacak. Modern yönetici Uranüs ile geleneksel yönetici Satürn arasındaki çekişme, sizlerin tüm alışılmış olan durumlarınızın dışına sizi sürükleyecek. Sizler için önemli olan asıl gerçeklik kendi özünüzü kaybetmemek olacaktır. Sizi inciten şeylerden vazgeçin.

19 Ocak’ta Ay Düğümleri burç değiştirmesi rotanızı yeniden hesaplatıyor.

Ay Düğümlerinin burç değiştirmesi sizlerin 2018 Mayıs ve 2019 Ekim arasında neler yaşadıysanız buradaki sizi yoran konuları değiştirme fırsatları getirecek. Ya da burada uğradığınız haksızlıkların rövanşını alabilirsiniz. Hayal kırıklığı kolay unutulabilen bir şey olmasa da insanın merhamet ve bağışlamayı her zaman üstün tutmayı başarması büyük bir güç getirir. Sizlerde adeta bunu deneyimliyorsunuz.

30 Nisan Boğa Güneş Tutulması ile tüm zorlukları geride bırakıyorsunuz!

Bu yıl yaşayacağınız Güneş ve Ay Tutulmaları sizlerin sorumluluklarınız arttırırken sizi yeni bir başkalaşım yoluna da sokuyor. Belki taşınma ya da yer değişikliği getirirken belki de evlat sahibi olma durumunu vaat edebilir. Özellikle bu tutulmalar sizlerin evlenmesi ya da ayrılıklar yaşamanız gibi konuları güçlü bir şekilde gündeme taşıyabilir.Çocuk sahibi olmak ya da tüp bebek gibi kararlar içine çekilebilirsiniz.

Yılın ilk Merkür Retro’su sizin burcunuzda!

14 Ocak ve 4 Şubat arasında sizin burcunuzda gerileyecek Merkür yüzünden bazı ilişkileri bitirmek ya da bazı engellerle karşılaşmanız mümkün olabilir. Bunlar finansal olarak harekete geçmek yerine tekrar değerlendirmeler yapmalısınız. Bu dönemlerde önemli finansal kararlar verilmesi gerekiyorsa her zamankinden daha fazla özen gösterin. İlişkilerinizde bir karar verirken çok fazla sert olmamalısınız.

2022 Kova

Yılın Puanı: 10 üzerinden “8 Puan”

Yıl içinde en iyi ilişki kuracağınız burçlar: Boğa, Yay,yengeç

Yılın en başarılı ayları: Ocak, Mayıs, Temmuz,

Yılın en dikkatli olunması gereken ayları: Şubat, Haziran,

Ocak: İş koşullarınız nedeniyle taşınıyorsunuz. Geçmiş ve modası geçmiş ne varsa geride bırakarak yeni bir hayata başlıyorsunuz.

Şubat: Sizin ayınız olmaya aday. İkili ilişkileriniz canlanıyor. Aşk hayatınız renklenirken yüksek motivasyon ile hareket edeceksiniz.

Mart: Finansal yoğunluğunuz olacaktır. Maddi yatırımlarınızı değerlendirmek için yeni kaynak araştırmasına başlıyorsunuz.

Nisan: İletişiminiz hız kazanıyor. İkili ilişkilerinizde yakın çevre desteğini alacaksınız. Eğitim hayatınıza yeni bir dal ekleniyor.

Mayıs: Aile kuruyorsunuz. İlişkinizi ileriye taşıyarak geleceğinizi ortak paydada birleştireceksiniz. Hayatınızı yeniden şekillendirecek ve bazı nedenler bulacaksınız. Bu ay sizlerin bir dönüm noktası olacaktır.

Haziran: Yeni bir sosyal çevre ile tanışıyorsunuz. Kariyerinizdeki başarılarınız ile adınızdan söz ettireceksiniz. Günlük rutinlerinizi toplamak için kişisel verimliliği esas alacaksınız.

Temmuz: Bazı gizlilik içeren olayları yürütmek zorunda kalabilirsiniz. Gizli konular, sizleri yalnızlığa iten davranışlar, hayatınız hakkında arka planda dönen konuların öğrenildiği bir zaman dilimi olacaktır.

Ağustos: Kişisel farkındalığınız damga vuracak. İkili ilişkileriniz, çevreye yansıttığınız karakteriniz, her konuda harekete geçerek yeni bir ben oluşturmak için çaba harcayacaksınız.

Eylül: Maddi kazançlarınız artıyor. Güven sorunu yaşamamanız için sistemli ilerlemeyi seçmelisiniz. Uzak mesafeli dostluklar kurabilir, yüz yüze görüşmediğiniz ilişkilerinizden destek alabilirsiniz.

Ekim: Yakın çevre iletişiminizde hareketli diyaloglarınız olacaktır. Düşünmeden harekete geçmeyin. Kariyer hayatınızda yeni bir standart kazanacaksınız. Hedeflerinizdeki değişiklik sizleri yeni bir kulvara hazırlıyor.

Kasım: Aile yakınlarınızın gerçek yüzlerini göreceksiniz. Aile bağı kurduğunuz kişiler hayal kırıklıkları oluşturabilir. Lütfen burada doğru ve açık davranın.

Aralık: Aşk hayatınızda yaşanan gerginlikler son buluyor. Umut ve mutluluk sizinle olacak. Sakin bir iletişim diline özen göstererek diyaloglara girmelisiniz. Ekran önünde görünürlüğünüz artıyor.