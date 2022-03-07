Kova Burcu Hangi Grup? Kova Burcu Grubu Ve Özellikleri Nedir

Astroloji yorumlanırken gökyüzünde her gezegen hareketleri burçları olumlu veya olumsuz etkilemektedir.

Kova Burcu Hangi Gruptur?

Astrolojik açıdan belirlenen elementler birkaç tane burç için belirli grup oluşturan ve yorumlama yapılırken bu özellikler göz önünde tutulan sistemli bilgilerdir. Kova burcu hava elementine ait bir burç olup hava grubunda yer almaktadır.

Kova Burcu Grubu ve Özellikleri Nelerdir?

Kova burcu hava grubuna dahil olan bir burçtur. Kova burcu özellikleri genel olarak bu burca dahil olan kişiler akıllı ve sistemli hareket eden kişilerdir. Kova burcu özellikleri arasında özgürlüğüne düşkün ve farklı düşüncelere sahip olmasıdır. Kova burcu hava grubu olduğu için Kova burcunda olan kişiler yerinde duramayan ama bir yandan da sabit fikirlere yatkın özellikte olmaktadır.

Kova burçları parlak zeka ve akıllı olmalarıyla bilinen kişilerdir.

Olayların iç yüzünü keşfedebildikleri gibi sorunları çözme odaklı kişilerdir. Kova burçları duygusal olarak kolay etkilenmedikleri gibi duygusal ve romantik olmakta güçlük çekebilmektedirler. Kova burçları her konuda mantıklı olan ve aklı öne çıkaran kişilik özelliğinde olmaktadır.