Kova Burcu Hangi Ay? Kova Burcu Tarihleri Ve Günleri

Kova burcunun yıldızı Uranüs gezegenidir. İdealist ve dost canlısı olmak Kovaların en belirgin özelliklerindendir.



Kova Burcu Hangi Aydır?



12'ye ayrılan burçların her birinin kendine özgü belirlenmiş bir ayı ve tarihi vardır. Farklı dilimlere farklı burçlar denk gelir. Genelde her burç 2 ayın belirli dönemlerini kapsar. Bu sayede her burç bir diğerinden özellik bakımından kolaylıkla ayrışır. Kova burcu, klasik Zodyak Takvimi'ne göre Ocak ve Şubat aylarını kapsar. Ancak yenilenen burç takvimine Kova burcu Şubat ve Mart aylarına dahil edilmiştir.



Kova Burcunun Tarihleri ve Günleri Nelerdir?



Kova burcu klasik Zodyak Takvimi'nde 22 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasındaki dilimi kapsar. Yenilenen 13 burçluk takvime göre ise Kova burcu, 16 Şubat - 12 Mart aralığına dahil edilir. Yeni burç takviminin doğruluğu tam anlamıyla onaylanmadığı için, günümüzde hala klasik Zodyak Takvimi kullanılır. Bu nedenle de Kova burcu, 22 Ocak ve 19 Şubat tarihleri arasındaki dilime dahil edilebilir.



22 Ocak tarihi ve 19 Şubat tarihi de Kova burcunu kapsar. Ancak bu tarihler burçları arasındaki geçiş dönemi oldukları için Oğlak ve Balık burçları da bu tarihler de devreye girer. 22 Ocak tarihi Oğlak, 19 Şubat tarihi ise Balık burcu ile ortak alınan tarihlerdir.



Kova Burcunun Belirgin Özellikleri



Kova burcu hava grubuna dahildir. Hava grubu burçların zihinsel yapıyı temsil ettiği düşünülmektedir. Hava grubundaki burçlar aktif ve eril burçlardır. Kova burcu da hava grubunda olduğu için bu özellikleri taşır. Kovaların en belirgin özellikleri arasında sağduyu olmaları sayılabilir. Kovalar son derece insaflı ve insancıllardır. Bu nedenle zor durumdakilere yardım etmek için en önde koşanlar arasında Kova burcu insanlar bulunur.



Yardımsever olan Kovalar aynı zamanda, ilerlemek için her türlü fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini de bilirler. Paraya fazla değer vermeyen Kovalar, yardıma ihtiyacı olanlar için son derece cömert davranırlar. Sorumluluk duygusu pekişmemiş olan Kova burcu, rahat ve değişken bir yapıya sahiptir. Kovalar bağımsızlıklarına son derece düşkün olduklarından, iş hayatlarında ve özel hayatlarında baskıdan hoşlanmazlar.