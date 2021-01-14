Kötü Cilt Günlerinin Nedeni Nedir?

Düzenli olarak yıkanmayan saçlar cildinize zarar verebilir

Son zamanlarda 'şampuandan uzak durma' konusu oldukça yaygın. Şampuanların saç derisine zarar verdiği ve bu yüzden saçları çok sık yıkamamanın daha doğru olacağı bilgileri yayılıp duruyor. Ancak burada hassas bir nokta var; kimyasal içerikli şampuanlar saçlara zarar verir. Doğal içerikli seçenekler ise saçınıza ihtiyacı olan bakımı sağlar.

Öte yandan saçların temizleniyor olması sadece saç bakımınız için değil cilt sağlığınız için de önem taşıyor. Cilde değen yağlı saçlar gözenekleri tıkar ve ciltte sivilcelere neden olabilir. Saçlarınızı gün aşırı, doğal bir şampuan ile yıkadığınızdan emin olun.

Kalitesiz su

Musluğunuzdan akan su içmek için yeterince temiz değilse, cildinizi de yıkayacak kadar temiz olmayabilir. Onları göremeseniz bile, toksinler ve kimyasallar cildinizde kalabilir, gözenekleri tıkayabilir ve kötü cilt günlerine yol açabilir. İğrenç şeyleri filtrelemeye yardımcı olması için musluğunuza bir filtre takın.

Yanlış cilt bakım ürünleri

Yanlış cilt bakım ürünlerini kullanmak, cilt güzelliğinizi yok edecek en temel hatadır. Yüzünüzü ve vücudunuzu temizlemek, nemlendirmek için ürün seçmeden önce bir dermatoloğa başvurun ve cilt tipinizi öğrenin. Ardından uzmanın tavsiye ettiği ürünleri kullanın.

Hava kirliliği

Hava kirliliği, gözenekleri tıkamaya ve kırışıklıklara neden olabilecek toksinler ve serbest radikallerle doludur. Çok fazla kirlilik olan bir bölgede yaşıyorsanız, her gün cildinizi iyice temizlediğinizden emin olun. Dışarıdayken güneş kremi kullanın ve kirli havaya çok fazla maruz kalmamaya çalışın.

Bir önceki gece iyi temizlememek

Kötü bir cilt ile uyandıysanız belki de sebebi bir gece önce cildinize yeterince iyi davranmamanızdır. Makyajla uyumak, yatarken cildi temizlememek ve nemlendirici sürmemek cildinize kısa sürede tahmininizden çok daha fazla hasar verebilir.

Abur cuburu abartmak

Bolca cips, çikolata, çekirdek, gazlı içecek, yağlı ve kızarmış gıdalar tüketiyorsanız cildinizin güzel görünmesini beklemeyin. Uzmanlar sadece sağlık için değil iyi bir cilt için de meyveler, sebzeler ve tam tahıllar açısından zengin bir beslenme programı öneriyor. Bu besinler, cildinize serbest radikal hasarıyla savaşan ve yüzünüzde sağlıklı hücre büyümesini teşvik eden antioksidanlar veriyor.