Kötü Ayakkabı Kullanımı ve Ayak Sorunlarına Yol Açabilir

Bazı düz ayakkabı türleri potansiyel olarak ayak sağlığı sorunlarına neden olabilir. Düz ayakkabılar birçok ayak ve ayak parmağı sorunlarına neden olabilir.



Sivri uçlu dar ayakkabılar, düz topuklu olsa bile ayak tırnaklarına çok fazla baskı uygular. Bu, tırnakların bükülmesine ve çevredeki dokuya batmasına neden olabilir. Batık ayak tırnakları kalıtsal olabilir veya yanlış tırnak kesimi, mantar enfeksiyonları ve travmadan kaynaklanabilir. Düz ayakkabı giyerken ayak parmakları için bolca hareket alanı olduğundan emin olabilirsiniz. Kronik batık ayak tırnakları bir ayak doktoru tarafından değerlendirilip tedavi edilebilir.



Ayaklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir



Düz, destekleyici olmayan ayakkabı giymenin neden olduğu topuk ağrısı, topuk dikeni veya plantar fasyanın iltihabı olabilir. Bu kalın doku, ayağın alt kısmı boyunca topuk kemiğinden ayak parmaklarına kadar uzanır. Bale terlikleri ve parmak arası terlikler gibi düz, desteksiz ayakkabılar giymek de kemerlerin düşmesine, tendonların ve bağların aşırı gerilmesine ve hatta yırtılmasına neden olabilir. Düz ayakkabılar giyiyorsanız, yeterli desteği olan sağlam tabanlara sahip olup olmadıklarını kontrol edebilirsiniz.



İnce, desteksiz tabanı olan düz ayakkabılarla yürümek topuk kemiklerinizde aşırı baskıya neden olur. Bu, ayakkabının arkası topuğunuza tekrar tekrar sürtündüğünde aşil tendonunuzda kabarcıklara neden olabilir. Tamamen düz olan ayakkabılar yerine alçak topuklu veya blok topuklu ayakkabılar seçebilirsiniz. Çok yüksek olmayan sağlam, kalın topuklu ayakkabılar ayak sağlığınız için tamamen düz olan ayakkabılardan daha iyi olabilir.



Dayanıksız, düz ayakkabılar giymekten kaynaklanan yorgunluk ve ağrı devam ederse, muayene olmak için bir doktora danışabilirsiniz. Doktorunuz ile sorunları ele alarak kendinize uygun ayakkabıyı seçebilirsiniz. Kendinize özel olarak tasarlanmış ortezler, düz ayakkabıların ayaklarınız için daha rahat ve sağlıklı olmasına yardımcı olabilir.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya



