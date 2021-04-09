Koton Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Koton Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Koton kumaş cotton fabric olarak İngilizce kullanımdan dolayı koton adını almış pamuk lifleriyle oluşturulmuş kumaş türü olmaktadır.

Koton Kumaş Nedir?

Koton kumaş pamuk lifleriyle dokunarak çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra elde edilen kumaş türü olarak bilinmektedir. Birçok kıyafette oransal olarak içeriğinde koton belirtilmesi koton kumaşının yüzdesinin fazla olması daha sağlıklı bir kumaş olduğunun göstergesidir. Koton kumaş doğal bir elyaf özelliği gösterdiğinden özellikle sağlık için tercih edilmektedirler.

Koton Kumaş Nasıldır?

Koton kumaş kullanımı kolay suda yıkanabilen istenilen renkte elde edilebilen ısıyı ve nemi tutan ayrıca hava almasıyla bilinen kumaş türüdür. Koton kumaş yazlık kıyafetlerde serin tuttuğu için tercih edilmektedir.

Koton Kumaş Terletir mi?

Koton kumaş doğal lifler ile dokunarak imal edilen hava alma özelliği bulunmakta olan bir kumaş türüdür. Terletme yapmadığı gibi hava aldırarak serinlik hissetmeyi sağlamaktadır. Koton kumaşlar yazlık kıyafetlerde terletme yapmadıklarından tercih edilmektedir.

Koton Kumaşın Özellikleri

Koton kumaş pamuk lifinden elde edilen doğal kumaş türü olarak bilinmektedir. Koton kumaşlar nemi emerek dışarıya vermemektedir. Hava aldıran bir yapıya sahiptirler. Koton kumaşlar kolaylıkla temizlenebilmektedir. Makinede yıkamaya karşı dayanıklı kumaşlardır. Suyla temizlenebilmeleri kolay olmaktadır. Koton kumaşların olumsuz özellikleri ise çabuk kirlenebilen yapıları olmasıdır. Küf ile küf oluşturabilecek ortamlardan etkilenmeleri mümkün olmaktadır.

Koton kumaşlar yapıları gereği kolay kırışabilme özelliği gösterdiğinden ütülemek ihtiyacı bulundurmaktadır. Ütü ile tamamen kırışıklıkları giderilmeyen türde kumaşlardır. Düzgün kullanılmaları için içeriğine başka maddelerle eklentiler yapılmaktadır.

Koton kumaşlar doğal liflerden yapıldıkları için güneş ışığından etkilemektedirler. Güneş ışığında renklerinde solma görülebilmektedir. Güneş ışığında yıpranmaları da mümkün olmaktadır.

Koton kumaşlar doğal ve sağlıklı olan kumaşlar arasında en ekonomik olan kumaşlardandır.

Ekonomik şekilde bulunmaları da üretimlerini ve taleplerini arttırmaktadır.

Koton Kumaş Kullanım Alanları Nelerdir?

Koton kumaş kolaylıkla temizlenebilmesi ve istenilen renkte boyanabilmesi boya tutucu özelliği ile birçok alanda kullanılabilen özellikte kumaşlardır. Koton kumaşların çeşitleri fazla sayıdadır. Koton kumaşlar iç giyim, çorap, pijama, pantolon, kazak gibi kıyafetlerde kullanıldığı gibi tekstil olarak örtü veya dekorasyon ihtiyaçlarına cevap vermek için de kullanıldığı görülmektedir. Koton kumaşlar terzilikte dikiş kolaylığı sağladığı için tercih edilmektedir.

Koton Kumaş Esnek midir?

Koton kumaşlarda esneklik az miktarda bulunmasına rağmen esneklik içerisine likra eklemek suretiyle arttırılabilen kumaşlardır. Koton kumaş esnekliği pamuklu liflerden oluştuğu için az miktarda bulunmaktadır.

Koton Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Koton kumaşın en olumsuz özelliği yıkanınca çekme yapabilir olmasıdır. Koton kumaşlar sıcak suya dayanıklı olarak yıkanabilir özellikte kumaşlar olmasına karşın az da olsa yıkandıklarında çekme yapabilmektedirler. Koton kumaşların yıkanmasında içeriklerine göre yıkama talimatlarına bakılarak yıkama yapılmalıdır.

Koton Kumaş Sıcak Tutar mı?

Dünyada en çok giyim sektöründe kolaylığı ile tercih edilen koton kumaşların tek başına koton olarak dokunan kumaşlarda ısıtma söz konusu olmamaktadır. Koton kumaşlar dokuma esnasında ince ve yazlık şekillerde üretildikleri gibi kışlık formlarında ise eklenti olarak başka maddeler de bulundurmaktadırlar.

Koton kumaş hava alan yapısı ile sıcak tutma özelliği bulunmamasına rağmen insan vücuduna uyumlu ve sağlıklı kumaşlardır. Koton kumaşlar daha çok serin tutmak için tercih edilen yazlık kıyafetlerde tercih edilmektedir.