Kot Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Kot Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Kot kumaş türü dayanıklı yapısı ile ön plana çıkmaktadır. Geç kirlenen bu kot kumaşlar dünya çapında geçmişten günümüze en fazla kullanan kumaşlardan bir tanesidir.

Kot Kumaş Nedir?

Dünya genelinde kot kumaş çok fazla kullanılmaktadır. Özellikle mavi kot kumaşlardan yapılan pantolonlar bir dönem oldukça modaydı. Her yıl moda dünyasının vazgeçilmez kumaşlarından olan kotlar pek çok alanda kullanılırlar. Eski yıllardan beri kullanılan kot kumaşlar geniş yapısı ve esnekliği ile de ön plana çıkmaktadır.

Kot Kumaş Nasıldır?

Halk arasında denim kumaş da denilen kot kumaşlar geçmişten günümüze giyim sektöründe en fazla tercih edilen kumaşlardan birisi olmuştur. Dayanıklı ve geniş yapısı ile ön plana çıkan kot kumaşlar özellikle işçiler tarafından çok tercih edilir. Rahat bir çalışma sağlayan kot kumaşlar ile geniş olduğu için kolay kolay yırtılmazlar. Hem lifler hem de pamuk ile üretilen kot kumaş iplerin bükülmesi ile oluşur. Ucuz üretim koşullarından birisi olan kot kumaş yumuşak bir yapıya da sahip olması ile bilinir.

Kot Kumaş Terletir mi?

Günümüzde mavi, siyah ve beyaz renkleri bulunan kot kumaşlar nemi emen bir yapıya sahiptir. Vücuda nefes aldıran kot kumaş sıcak tutar. Kot kumaşın kalınlığına göre terletme özelliği bulunmaktadır. Yapısı ile ön planda olan kot kumaştan yapılan kıyafetlerin terletme özelliği bulunmaktadır.

Kot Kumaş Özellikleri

Kot kumaş 1960 yılında icat edilmiştir. Günümüze kadar her dönem kullanılan ve modası geçmeyen kot kumaş dünya genelinde en bilinen kumaş çeşitlerinden bir tanesi olarak öne çıkar. Özel boyama ile renklendirmesi yapılan kot kumaşlar kabarık liflerden elde edilmiştir. Ucuz bir üretimi olan kot kumaşlar belli dönemlerde daha çok ön plana çıkarken günümüzde 7'den 70'e pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir.

Kot Kumaş Kullanım Alanları

Kot kumaşın kullanım alanları oldukça geniştir. İkinci dünya savaşından sonra kullanım alanı artan kot kumaş dünyanın pek çok ülkesinde kullanılmaya başlanmıştır. Uzun süre yıkanmadığında dahi kir göstermeyen bir yapısı olan kot kumaşlar en çok tercih edilen kumaşlar arasındadır. Özellikle gençler tarafından çok fazla tercih edilen kot kumaşlardan çoğunlukla kot pantolon üretilmektedir. Pantolon, ceket ve gömlek üretiminde kullanılan kot kumaşlar ev tekstilinde ve dekorasyonda da kullanılır. Kot en sevilen kumaşlardandır.

Kot Kumaş Esnek midir?

Kot pantolonlar en çok esnek olması ile bilinmektedir. Esnek yapısı ile ön plana çıkan kot kumaşlardan üretilen kıyafetler esnek ve dayanıklı olduğu için pek çok kişi tarafından tercih edilir. Denim kumaş olarak da bilinen denim kumaşın gevşek hatları da bulunur. Yüksek bir elastikliği olan kot kumaş yapısı nedeniyle esneklik göstermediği durumlarda da gevşek ve yumuşak dokuludur.

Kot Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Özellikle en fazla tercih edilen kumaşlardan birisi olan kot kumaşlar yıkanırken özenli davranılması gerekir. Bu kumaşlar dayanıklı yapısı sayesinde esneme yapmaz. Ancak kot kumaş mutlaka dikkatli bir şekilde yıkanmalıdır. Yüksek sıcaklıkta kot kumaşı yıkamak kumaşın özelliğini bozabilir.

Kot Kumaş Sıcak Tutar mı?

Kot kumaş dokuma özellikleri ve likra eklentisi nedeni ile vücudu sıcak tutmaktadır. Bu nedenle özellikle soğuk kış günlerinde kot kumaşlar çok fazla tercih edilir. Çünkü kot kumaş vücudu sıcak tutması ile de bilinmektedir.