Kosheen, 25. Yıl Turnesi Kapsamında İstanbul’a Geliyor!

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Kosheen, 2001 yılında çıkardıkları ilk albümleri olan ve platin satış başarısı yakalayan ‘Resist’ albümünden ‘Hide U’ şarkısıyla ün kazandı. Ardından gelen ‘Catch’, ‘Hungry’ ve ‘All In My Head’ gibi hitlerle başarılarını pekiştirdiler. Kosheen, drum’n’bass'in breakbeat ritimlerini geleneksel şarkı yazımıyla harmanlayarak Birleşik Krallık ve Avrupa müzik listelerinde zirveye yerleşti ve birçok ödül kazandı. Bu benzersiz tarz, şarkıcı ve söz yazarı Sian Evans tarafından şekillendirildi.

Bir süredir ara verdikleri canlı performanslara 2019'da geri dönen grup, sayısız festivalde ve dünya çapında etkinliklerde yer aldı. O zamandan beri, yeniden yapılandırılmış kadrosuyla en iyi performanslarını sergileyerek güçlü, tutkulu ve etkileyici canlı performanslar sunmaya devam ediyor. Grup İstanbul dinleyicisinden beklentilerini şu sözlerle anlattı...

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İstanbul konseri için beklentileriniz nedir?

Kosheen son beş yılda pek çok değişim geçirdi. Ron McElroy ve grubun orijinal davulcusu Mitch Glover ile aynı sahneyi paylaşıyorum. Orijinal kadroda eksik olan derin bir anlayışa ve karşılıklı saygıya sahibiz.

Bu bağ performanslarımızda kendini gösteriyor ve seyircilerimize, sahne alırken duyduğumuz sevgi ve neşeyi yansıtıyor. İstanbul'a geri döneceğimiz ve bu canlı şovu sunacağımız için heyecanlıyız. Çok uzun zaman oldu!

İstanbul'daki hayranlarınıza mesajınız var mı?

Mesajım, enerjinizi gösterilere getirmeye devam ettiğiniz, bizi dinlediğiniz ve hayatınıza girmemize izin verdiğiniz için teşekkür ederim, sizinle birlikte yürümek bir ayrıcalık ve sizinle aynı alanı paylaşmak bir keyif.