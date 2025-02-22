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Kosheen, 25. Yıl Turnesi Kapsamında İstanbul’a Geliyor!

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#Kosheen#Konser#Sian Evans
Kosheen, 25. Yıl Turnesi Kapsamında İstanbul’a Geliyor
Cemile Gelgeç
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 17:23

Birleşik Krallık'ın yükselen canlı elektronik müzik sahnesinin öne çıkan gruplarından Kosheen, İstanbul'a geliyor. Bu yıl, 25 yıllık müzik kariyerlerini kutlamak için büyük bir turneye çıkan Kosheen, kariyerleri boyunca kaydettikleri en iyi şarkılarını sergilemeye hazırlanıyor. Grup bu turne kapsamında Black Label Events organizasyonu ile 23 Şubat akşamı IF Performance Hall İstanbul’da, unutulmaz bir konser verecek.

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Kosheen, 2001 yılında çıkardıkları ilk albümleri olan ve platin satış başarısı yakalayan ‘Resist’ albümünden ‘Hide U’ şarkısıyla ün kazandı. Ardından gelen ‘Catch’, ‘Hungry’ ve ‘All In My Head’ gibi hitlerle başarılarını pekiştirdiler. Kosheen, drum’n’bass'in breakbeat ritimlerini geleneksel şarkı yazımıyla harmanlayarak Birleşik Krallık ve Avrupa müzik listelerinde zirveye yerleşti ve birçok ödül kazandı. Bu benzersiz tarz, şarkıcı ve söz yazarı Sian Evans tarafından şekillendirildi.

Kosheen, 25. Yıl Turnesi Kapsamında İstanbul’a Geliyor

Bir süredir ara verdikleri canlı performanslara 2019'da geri dönen grup, sayısız festivalde ve dünya çapında etkinliklerde yer aldı. O zamandan beri, yeniden yapılandırılmış kadrosuyla en iyi performanslarını sergileyerek güçlü, tutkulu ve etkileyici canlı performanslar sunmaya devam ediyor. Grup İstanbul dinleyicisinden beklentilerini şu sözlerle anlattı...

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Kosheen, 25. Yıl Turnesi Kapsamında İstanbul’a Geliyor

İstanbul konseri için beklentileriniz nedir?

Kosheen son beş yılda pek çok değişim geçirdi. Ron McElroy ve grubun orijinal davulcusu Mitch Glover ile aynı sahneyi paylaşıyorum. Orijinal kadroda eksik olan derin bir anlayışa ve karşılıklı saygıya sahibiz.

Bu bağ performanslarımızda kendini gösteriyor ve seyircilerimize, sahne alırken duyduğumuz sevgi ve neşeyi yansıtıyor. İstanbul'a geri döneceğimiz ve bu canlı şovu sunacağımız için heyecanlıyız. Çok uzun zaman oldu!

İstanbul'daki hayranlarınıza mesajınız var mı?

Mesajım, enerjinizi gösterilere getirmeye devam ettiğiniz, bizi dinlediğiniz ve hayatınıza girmemize izin verdiğiniz için teşekkür ederim, sizinle birlikte yürümek bir ayrıcalık ve sizinle aynı alanı paylaşmak bir keyif.

 

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#Kosheen#Konser#Sian Evans

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