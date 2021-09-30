Koruk suyu nedir, nasıl yapılır ve saklanır? Koruk suyu tarifi ve yapımı

Olgunlaşmamış üzümlere verilen isim koruk şeklindedir. Koruk suyu; doğal bir su olup, üzümlerin ezilmesiyle beraber ortaya çıkmaktadır. Üzümler ham olduğu için; bu suyun da doğal şekilde ekşi bir tada sahip olduğu belirtilebilir. Bundan ötürü; zeytinyağlı bamya, dolma gibi tarifler içerisinde kullanılmaktadır. Koruk suyu; bilhassa Ege bölgesinde oldukça fazla tüketilmekte ve salatalara konulmaktadır.

Koruk Suyu Nedir?

Ham üzümler; koruk meyvesi olarak adlandırılmaktadır. Olgunlaşmayan koruk üzümleri; ezilip suyu çıkarılır. Koruklardan elde edilen su; ekşi bir tada sahiptir. Koruk suyu tam anlamıyla doğal olup, ham şekli ile şişelenerek saklanmaktadır. Salata ve yemeklerde çok sık kullanılan sirke gibi ürünlerin yerine ekşi lezzet alabilmek adına koruk suyu da kullanılmaktadır. Avrupa çapında ekşi bir tat almak adına şarap kullanılırken, Anadolu Bölgesinde kültürel gelenek içerisinde kullanımı halen devam etmektedir. Koruk; bilhassa Ege mutfağında çok önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte Ege ve Marmara Bölgesinde hazırlanan ve bu yerlerde çok yoğun şekilde tüketilen koruk suyunun, serinleten bir etkisi bulunmaktadır. Bu etkisinden ötürü çoğu yerde yemeklere ekşi lezzet vermesi amacıyla kullanılmaktadır.

Koruk Suyu Nasıl Yapılır?

Koruk suyunun birden fazla tarifi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra koruk suyu tariflerinden birisi aşağıdaki gibi olacaktır;

- Arzu edildiği kadar koruk; iyice temizlendikten sonra sirkeli su içerisinde belli bir süre bekletilmelidir. Daha sonra da temiz bir su ile iyice durulanmalıdır.

- Temiz korukların suyunu çıkarmak adına en önemli metot; katı meyve sıkacağının kullanılmasıdır. Koruklar; katı meyve sıkacağı ile sıkıldıktan sonra, çıkan posa tekrardan sıkılmalıdır.

- Posa kuruyana dek bu işlem tekrarlanmalıdır. Katı meyve sıkacağında sıkılmasının en önemli sebebi; korukların minerallerinin ve vitaminlerinin kaybedilmemesidir.

- Bir başka metot ise korukların, mutfak robotu ile sıkılmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus; mutfak robotundan geçirilen korukların tekrardan süzgeçten geçirilmesi ve kalan posanın tahta kaşık ile iyice ezilip, suyunun çıkarılmasıdır.

- Koruk suyunu hazırlarken; çıplak elle hazırlamamak önemlidir. Kaşıntı tarzı yan etkilerle karşılaşmak mümkündür.

Koruk Suyu Nasıl Saklanır?

Hazırlanmış olan koruk sularının saklanması mümkündür. Bununla beraber koruk sularının saklanması için cam şişe kullanmak gerekmektedir. Hazırlanan koruk suları; cam şişeler içerisine alınarak, mutlaka olarak buzdolabı içerisinde saklanmalıdır. Koruk suları bu şekilde; buzdolabı içerisinde altı aya dek saklanabilir. Koruk suları yalnızca salataların içerisinde kullanılacaksa, tarifin içerisine zeytinyağı ve tuz ilavesi yapılarak saklama yapılabilir.

Koruk Suyu Tarifi ve Yapımı

Koruk suyu tariflerinin birden fazla olduğunu belirtmek mümkündür. Koruk suyu tariflerinden birisi aşağıdaki gibi olacaktır. Koruk suyu tarifi adına gerekli malzemeler;

- 1 su bardağı su,

- 2 adet salkım koruk,

- 2 tane kuru soğan,

- Tuz.

Koruk suyu yapımı için;

- Asmadan koparılmış olan taze koruklar iyice yıkanmalıdır.

- Daha sonra mutfak robotu veya katı meyve sıkacağı ile meyveler iyice sıkılmalıdır.

- Ezilmiş olan koruklara bir su bardağı su ilavesi yapılır.

- Koruklar, el yardımıyla sıkılarak tülbentten geçirip süzülmelidir.

- Daha sonra tuz eklenmelidir.

- Soğanlar ince bir şekilde doğranarak, koruk suyuna eklenmelidir. Bu şekilde koruk suyu hazırlanmış olacaktır.