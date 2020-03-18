Koronavirüs'ün Yayılmasına Karşı Koruyucu 14 Kural

Ülkemizi, küresel sorun haline gelen koronavirüs'ün yayılmasına karşı koruyacak 14 kural;

1. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın.

2. Öksürme veya hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın.

3. Ellerinizle, ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayın.

4. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3, 4 adım mesafe koyun.

5. Yurt dışı seyahatlerinizi erteleyin ya da iptal edin.

6. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin. Evde kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin.

7. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın.

8. Sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin.

9. Havlu gibi kişisel eşyaları ortak kullanmayın.

10. Kıyafetlerinizi yüksek ısıda yıkayın.

11. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının.

12. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.

13. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlarla temas etmeyin. Maske takmadan dışarı çıkmayın.

14. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes almada zorluk gibi şikayetleriniz varsa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Günlük yaşamda uygulaması oldukça basit olan tüm bu kurallara uyulması konusunda çağrıda bulunan Yenen, zaruri ihtiyaçlar nedeniyle dışarıya çıkmak zorunda olan kişiler dışındaki herkese “Evde kalın, güvende kalın” çağrısında bulundu.