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Koronavirüsü Nezle, Grip ve Alerjiden Ayırt Etme Yolları

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Koronavirüsü Nezle, Grip ve Alerjiden Ayırt Etme Yolları
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"Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs, mevsim değişikliği yaşadığımız şu günlerde grip, nezle ve alerjik reaksiyonlarla benzer belirtiler gösterebiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kaplan, koronavirüsü nesle, grip ve alerjiden ayırt etme yollarını anlattı."

Koronavirüs belirtileri

Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş görülüyor. Ardından kuru öksürük şikayetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor. Özellikle yaşı ilerlemiş ve kronik hastalığı olanların Covid-19'u daha ağır yaşadıkları biliniyor.

Birçok kişi ise hastalığı hafif belirtilerle ve evde atlatıyor. Solunum yollarını etkileyen koronavirüsün birçok belirtisi bulunuyor. Korona virüse yakalanmış hastaların gösterdiği semptomlar zaman zaman nezle grip ve alerjide görülen semptomlarla karıştırılabiliyor.

Koronavirüsün temel belirtileri olarak ateş, yorgunluk, öksürük, kuru öksürük, solunum zorluğu görüldüğünü, bazen de hastalarda ağrı, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve ishal gibi şikayetleri de olabiliyor.

Koronavirüsü diğer hastalıklardan ayıran belirtiler

Covid-19'u diğerlerinden ayıran en temel semptom olan şiddetli solunum zorluğu nezle ve gripte görülmezken alerjisi olan hastalarda bazen bu semptoma rastlanıyor. Soğuk algınlığı olarak da adlandırılan nezlede görülen temel semptomlar, hapşırma, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı.

Hapşırma ve burun tıkanıklığı korona virüste hiç görülmezken bazı hastalarda boğaz ağrısı tespit ediliyor. Ancak solunum zorluğu, öksürük ve kuru öksürük gibi korona virüs belirtileri nezleye yakalanmış hastalarda görülmüyor.

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