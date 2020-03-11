Koronavirüs'ten Korunma Planı
"Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs, hepimizi korkutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama ile Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıktığını öğrendik. Dr. Mehmet Öz, koronavirüsten korunma yollarını anlattı."
1. YAŞAM TARZI
Uyku: Yeterli uyuduğunuzdan emin olun. 7 saat gece uykusu ideal.
Düzenli egzersiz: Günaşırı yarım saat egzersiz yapmaya çalışın.
Soluduğunuz havanın kalitesini arttırın: Havanın kuru olması, soğuk algınlığına neden olan virüslerin çoğalması için ideal ortam oluşturmaktadır. O yüzden hava nemlendiricisi kullanın.
Hepa filtreleri nemlendiriciler, havadaki virüs partiküllerinin sayısını azaltır.
Meditasyon yapın: Meditasyon yapmak bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardım eder.
2. HİJYEN
El sıkışmayın: El sıkışmak, fist-pumping denilen yumruk tokuşturma işleminden 10 kat daha fazla mikrop aktarır. Eşinize, dostunuza başınızla selam verin.
Yüzünüze dokunmayın: Koronavirüsler, birçok yüzeyde bir haftadan fazla yaşayabilir. Parmaklar 1 saatte onlarca virüsü gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza aktarır.
El yıkama sürenizi 3 katına çıkarın: Sadece yüzde 5'imiz su ve sabunla 20 saniye el yıkıyor. En az yüzde 60 alkol içeren el dezenfektanı kullanın.
Yüzeyleri dezenfekte edin: Mikropları bir yüzeyden diğerine yayabilecek mendiller yerine dezenfektan spreyler tercih edin. Temizlediğiniz yüzeyin 3 dakika ıslak kalmasına izin verin.
3. HAZIRLIK
Evlerinizde en az 2 haftalık temel ögelerin tedarikini sağlayın:
Ev gereçleri olarak; tuvalet kağıdı, sabun, deterjan, dezenfektanlar.
Yiyecek olarak; raf ömrü uzun olan, mutfakta saklayabileceğiniz gıdalar ve dondurabileceğiniz yiyecekler.
İlaçlar; reçeteli/reçetesiz ilaçları da tedarik edin.
4. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
Beslenmenize mutlaka meyve ve sebze ekleyin: Turunçgiller, böğürtlen ve kivi gibi vitaminleri yüksek meyve ve yeşil yapraklı sebzeleri tüketmek vücutta gerekli vitamin ve mineralleri sağlar.
D3 Vitamini: 1200 IU Günlük
Grip aşısı olun: Mevsimsel grip semptomlarını Covid-19 ile karıştırmamak için grip aşısı olun.