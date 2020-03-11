Koronavirüs'ten Korunma Planı

1. YAŞAM TARZI

Uyku: Yeterli uyuduğunuzdan emin olun. 7 saat gece uykusu ideal.

Düzenli egzersiz: Günaşırı yarım saat egzersiz yapmaya çalışın.

Soluduğunuz havanın kalitesini arttırın: Havanın kuru olması, soğuk algınlığına neden olan virüslerin çoğalması için ideal ortam oluşturmaktadır. O yüzden hava nemlendiricisi kullanın.

Hepa filtreleri nemlendiriciler, havadaki virüs partiküllerinin sayısını azaltır.

Meditasyon yapın: Meditasyon yapmak bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardım eder.

2. HİJYEN

El sıkışmayın: El sıkışmak, fist-pumping denilen yumruk tokuşturma işleminden 10 kat daha fazla mikrop aktarır. Eşinize, dostunuza başınızla selam verin.

Yüzünüze dokunmayın: Koronavirüsler, birçok yüzeyde bir haftadan fazla yaşayabilir. Parmaklar 1 saatte onlarca virüsü gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza aktarır.

El yıkama sürenizi 3 katına çıkarın: Sadece yüzde 5'imiz su ve sabunla 20 saniye el yıkıyor. En az yüzde 60 alkol içeren el dezenfektanı kullanın.

Yüzeyleri dezenfekte edin: Mikropları bir yüzeyden diğerine yayabilecek mendiller yerine dezenfektan spreyler tercih edin. Temizlediğiniz yüzeyin 3 dakika ıslak kalmasına izin verin.

3. HAZIRLIK

Evlerinizde en az 2 haftalık temel ögelerin tedarikini sağlayın:

Ev gereçleri olarak; tuvalet kağıdı, sabun, deterjan, dezenfektanlar.

Yiyecek olarak; raf ömrü uzun olan, mutfakta saklayabileceğiniz gıdalar ve dondurabileceğiniz yiyecekler.

İlaçlar; reçeteli/reçetesiz ilaçları da tedarik edin.

4. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Beslenmenize mutlaka meyve ve sebze ekleyin: Turunçgiller, böğürtlen ve kivi gibi vitaminleri yüksek meyve ve yeşil yapraklı sebzeleri tüketmek vücutta gerekli vitamin ve mineralleri sağlar.

D3 Vitamini: 1200 IU Günlük

Grip aşısı olun: Mevsimsel grip semptomlarını Covid-19 ile karıştırmamak için grip aşısı olun.