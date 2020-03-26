Koronavirüsten Kaçarken Kilo Almayın

Sağlıklı beslenme önerilerini takip edin

Fiziksel olarak inaktif olunan bu dönemde glisemik indeksi yüksek olan makarna, pirinç, un, şeker gibi besinlerin fazla miktarda tüketiminin vücut ağırlığında artışa neden olabiliyor. Kronik hastalığı olan bireylerde durumun ciddileşmesine sebep olabilir. Salgın nedeni ile hastanelerin yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda kronik hastalıkların kontrol altında tutulabilmesi için diyetisyenlerce anlatılan sağlıklı beslenme önerileri dikkate alınmalıdır.

Pirinç yerine bulgur tercih edin

Türkiye Diyetisyenler Derneği Covid-19 salgını beslenme önerileri kılavuzunda da belirtilen yine raf ömrü uzun olan diyet lifi, protein, mineral ve vitaminler açısından zengin kurubaklagiller, bulgur, tam tahıllı unlar, konserve balıklar, yumurta ve dondurularak saklanabilecek mevsim sebze/meyveler beslenmemizin temelini oluşturmalıdır.

Sağlıklı tabak modeline göre her ana öğünde tabağın bir çeyreği sebzelerden, diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden ve kalan yarısının eşit üç parça halinde meyvelerden, yüksek proteinli gıdalardan (kurubaklagiller, et, yumurta, balık, tavuk, yağlı tohumlar) ve süt ürünlerinden oluşması önerilmektedir.

Ayrıca çalışma hayatında olduğu gibi güne erken başlamak ve yeterli uyku, gün içinde olabilecek açlık ataklarının önlenmesine yardımcı olacaktır. Günün en az 1 saatini fiziksel aktiviteye ayırmak beden ve ruh sağlığımız için fayda gösterecektir. Beslenme, uyku düzeni ve fiziksel aktive durumunun dengesi bağışıklık sistemimizi güçlendirecek ve koronavirüsün daha hafif atlatılmasını sağlayacaktır.