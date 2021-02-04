Koronavirüste Sinsi Tehlike... Hafif Atlatanların Yüzde 60'ında Tespit Edildi!

Koronavirüs pandemisinin vücutta en çok akciğerler üzerinde tahribata yol açtığı bilinse de yapılan araştırmalar, virüsün başka organlara da zarar verdiğini gösteriyor. Hastalığın yol açtığı en hayati olan problemlerden biri de kalpte yol açtığı tahribat. Almanya'da yapılan bir araştırma da bunu doğrular nitelikte.

Koronavirüsten ölüm nedenleri arasında kalp hasarı da yer alıyor

Koronavirüsün akciğer dışında en fazla zarar verdiği organ kalp. Bu hasar şu açıdan önemli; kalp hasarı, krize ya da kalp kasında iltihaba yol açar. Bu durum kişinin hayati fonksiyonlarını etkileyerek ölümüne dahi neden olabilir. Kişinin akciğer tutulumu gerçekleşmiş buna bağlı bir akciğer zatürresi ilerlemiş olabilir ancak yine de koronavirüsün ölüm nedenleri arasında kalp hasarı yer alıyor. Dolayısıyla koronavirüs enfeksiyonunun neden olduğu kalp hasarını öngörebilmek maalesef mümkün değil.

Koronavirüsü asemptomatik (belirtisiz) geçiren kişilerin iyileşme döneminin 3 ve 4'üncü haftasında yapılan incelemelerde bu kişilerin yüzde 60'ında değişiklik tespit edilmiş. Şikayeti olmadan, sessiz şekilde koronavirüs enfeksiyonunu geçiren kişiler arasında tarama yapılmış, burada MR ile kişilerin kalp kaslarına bakılmış. Bu kişilerin yüzde 60'ının koranavirüs nedeniyle kalp kasının etkilendiği görülmüş.

Ancak çalışma koronavirüs boyunca hiçbir şikayeti olmayan hastalarda yapıldığı için kişilerin nasıl izlenmesi gerektiğine yönelik bize bilgi vermiyor. Bu noktada şu gerçek ortaya çıkıyor; hastalığı sessiz dahi geçirseniz özellikle ağır sporla uğraşıyorsanız mutlaka kalp kontrolünüzü yaptırmalısınız. Onun dışında göğüste batma, sızı, nabız yüksekliği, tansiyon, dengesizliği şikayeti olursa bunlar alarma yol açan belirtilerdir. Bu noktada hekime başvurmak çok önemli.

Türkiye'de de benzer vakalara rastlandı

Türkiye'de de kalp kası iltihabı vakalarına rastlandı. Bu kişiler koronavirüsü atlattıktan sonra bile hiç şikayetleri olmadan kalp kası hasarıyla doktora başvurdular. Hastanede yatarken koronavirüs geçiren hastanede tedavi edinilen kişilerin aldığı hasarlar kanda tespit edilebiliyor. Bunları takip edilerek hasarın ilerlemesi gözlemleniyor. En önemli kısım ayakta ve sessiz bir şekilde enfeksiyon geçiren kişilerin hastalığı atlattıktan sonraki durumu. Koronavirüs sonrası böyle bir şikayet varsa takip eden 3 ayda muhakkak koronavirüsle ilişkilendirmek mümkün.