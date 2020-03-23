Koronavirüsle Mücadelede Mümkünse Her Gün Banyo Yapılmalı

Evin temiz olması, ev içinde zamanla biriken ya da oluşan her türlü zararlı etkenden ev içindeki tüm bireyleri koruyacaktır. Özellikle bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar, gebeler, emziren anneler gibi daha hassas durumdaki insanlar için bu temizlik çok daha büyük önem taşımaktadır.

Evde bulaşıcı hastalığı olan bir kişi varsa, özellikle o kişinin odasının, tabağının, bardağının, kaşık, çatalının, havlusunun ayrılması, mümkün olduğu kadar o kişinin bakımı ile ev halkından sağlıklı olan bir kişinin ilgilenmesi ev halkının sağlığını korumak açısından çok önemlidir.

Kişisel temizlik çok önemli

Mümkün olduğu kadar her gün, hiç olmazsa iki günde bir banyo yapmaya özen gösterilmelidir. Dişler her gün en az 2 defa fırçalanmalıdır. Hastalık yapan zararlılardan korunmada el, tırnak, ayak, saç temizliği çok önemlidir. Vücut temizliğinin olmazsa olmazlarında birisi de iç çamaşırlarıdır. En geç 2 günde bir iç çamaşırları değiştirilmelidir.

Ev içinde bir "kirli odası" oluşturulması da önemli. Bu oda, dışarıdan gelindiğinde dış ortamda kirlenmiş giysileri ve eşyaları koyabilmek için dış kapıdan girildiğinde en kısa yoldan evin diğer bölümlerini kirletmeyecek biçimde ulaşılacak yerde olmalıdır. Yıkanmak üzere ayrılmış kirli çamaşırlar da bu odada toplanmalı ve çevreyi kirletecek kadar birikmeden, sağlıklı deterjanlar kullanılarak yıkanmalıdır. Yıkanan çamaşırlar, ev içine serilerek kurutulmamalıdır. Aksi halde deterjan kalıntıları ev içine yayılır, ev içinde nem artar bu da sağlık için zararlı olabilmektedir. Kurutmak makineleri ile ya da en iyisi güneş altında kurutmaktır.

Evin içinde sigara içmek, mutfakta oluşan yemek buharlarının, kokularının ev içine dağılmasına yol açacak her türlü davranışın önlenmesi gerekiyor. Evin içine güneş girmesi önemlidir. Ancak bu güneş ışığı camların arkasından değil, doğrudan camlar açıkken içeri girmelidir. Güneş ışığı, insanlarda bağışıklığı güçlendiren D vitamini yapımı için olduğu gibi, evin dezenfeksiyonu açısından da faydalıdır.

Uykuya dikkat edilmeli

Yatak odalarının temizliğine dikkat edilmesi, mümkün olduğu kadar vakitli biçimde 7-8 saat uyunması gerekiyor. Evdeki kapı ve pencere kolları, merdiven trabzanları, elektrik anahtarları ve kumandaların çamaşır suyu ya da en az yüzde 60'lık alkol gibi sağlıklı dezenfektanlar ile dezenfekte edilmeli.

Kullanılmadığı zamanlarda klozet kapağı kapalı tutulmalı, kullanılmadan önce ve sonra kağıtla silinerek temizlenmeli, her gün sabah ve akşam çamaşır suyu ile silinmelidir. Müstakil ev değilse ayakkabılar asla kapı önünde bırakılmamalıdır. Aksi halde apartmanlarda merdiven boşluğunda bırakılmış olan ayakkabılar hem merdiveni kullananların hem de kapılar açılıp kapatıldıkça evlerin içlerine hava yolu ile kirlilikleri taşıyacaktır. Dışarıdan geldikten sonra ayakkabılar, apartman girişinde, metal paspaslara altları iyice silinip temizlendikten sonra, ev içinde kapalı dolapta tutulmalıdır.