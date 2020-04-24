Koronavirüse Karşı 12 Öneri
"Yeni koronavirüs (Covid -19) küresel ölçekte hayatın her alanını etkisi altına almış durumda. Hastalığın ilk ortaya çıktığı ülkelerden gelen veriler; koronavirüsten 65 yaşın üzerindekiler ile özellikle hipertansiyon ve kalp hastalarının daha çok etkilendiklerini gösteriyor. Bu durum, koronavirüsün başlıca akciğer ile kalbi tutması ve bu grup hastalarda bağışıklık sisteminin zayıf olmasıyla açıklanıyor diyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez, kalp hastalarına koronavirüse karşı 12 öneride bulundu. "
Yeni koronavirüs, hastaların büyük çoğunluğunda pnömoniye (zatürre) neden olmakla birlikte, yüzde 12’sinde kalp hasarı da yapıyor. Eğer altta yatan kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı (daha önce geçirilmiş kalp krizleri, stent veya by-pass girişimleri) ve önemli ritim bozukluğu mevcutsa, bu hastalarda yoğun bakım gereksinimi ve ölüm riski artıyor. Dolayısıyla kalp hastalarının yeni koronavirüsten korunmaları özel bir önem taşıyor.
Kalp hastaları evde bulundukları süre zarfında kalple ilgili ya da ateş, halsizlik, kuru öksürük, boğaz ağrısı ve nefes darlığı gibi gelişen enfeksiyon şikayetlerinde zaman kaybetmeden hekimleriyle görüşmeliler.
İlaç tedavinizi yarıda bırakmayın
Dünya hipertansiyon ve kardiyoloji dernekleri bu ilaçların kesilmemesi gerektiği yönünde açıklama yapmıştır. Ancak her geçen gün yeni bulgular ortaya çıktığı için bu önerilerin değişebileceği akılda tutulmalı ve hastalarımız konuyla ilgili olarak gerek duyduklarında hekimlerinden bilgi almalılar.
Koronavirüse karşı 12 öneri!
- Zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmayın.
- Dışarı çıkmak zorunda kaldığınızda mutlaka maske kullanın.
- Kalabalık ortamlardan uzak durun.
- Sosyal izolasyon yani çevrenizdeki insanlardan 3-4 adım uzak durma kuralına uyma konusunda taviz vermeyin.
- El hijyenine önem verin. Ellerinizi sık sık, uzmanların önerdikleri şekilde 20 saniye yıkayın.
- Ellerinizle göz, ağız ve burnunuza dokunmayın.
- Havlu gibi kişisel eşyaları ortak kullanmayın.
- Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın.
- Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için sağlıklı ve dengeli beslenin.
- Yeterli ve kaliteli uyumayı ihmal etmeyin.
- Bol bol sıvı tüketin. Her kilo başına 30 ml su içmeniz yaşamsal önem taşıyor.
- Evde düzenli olarak, haftada 5 gün, yarım saat süreyle hafif fiziksel egzersiz yapın.