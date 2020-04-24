Yeni koronavirüs, hastaların büyük çoğunluğunda pnömoniye (zatürre) neden olmakla birlikte, yüzde 12’sinde kalp hasarı da yapıyor. Eğer altta yatan kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı (daha önce geçirilmiş kalp krizleri, stent veya by-pass girişimleri) ve önemli ritim bozukluğu mevcutsa, bu hastalarda yoğun bakım gereksinimi ve ölüm riski artıyor. Dolayısıyla kalp hastalarının yeni koronavirüsten korunmaları özel bir önem taşıyor.

Kalp hastaları evde bulundukları süre zarfında kalple ilgili ya da ateş, halsizlik, kuru öksürük, boğaz ağrısı ve nefes darlığı gibi gelişen enfeksiyon şikayetlerinde zaman kaybetmeden hekimleriyle görüşmeliler.

İlaç tedavinizi yarıda bırakmayın

Dünya hipertansiyon ve kardiyoloji dernekleri bu ilaçların kesilmemesi gerektiği yönünde açıklama yapmıştır. Ancak her geçen gün yeni bulgular ortaya çıktığı için bu önerilerin değişebileceği akılda tutulmalı ve hastalarımız konuyla ilgili olarak gerek duyduklarında hekimlerinden bilgi almalılar.

Koronavirüse karşı 12 öneri!