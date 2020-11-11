Koronavirüs Vakaları Kış Aylarında Neden Artıyor?
"İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Hürriyet Muhabiri Musa Kesler'in konuğu oldu. Türkiye ve dünyadaki diğer ülkelerin ortak gündemi olan koronavirüs ve pandemi sürecini değerlendiren Tükek, vaka sayılarının kış aylarında artmasıyla ilgili olarak da sert uyarılar yaptı."
Prof. Dr. Tufan Tükek: "Bütün Mesele Vaka Sayısının Azalması"İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Hürriyet Muhabiri Musa Kesler'in konuğu oldu. Türkiye ve dünyadaki diğer ülkelerin ortak gündemi olan koronavirüs ve pandemi sürecini değerlendiren Tükek, vaka sayılarının kış aylarında artmasıyla ilgili olarak da sert uyarılar yaptı.