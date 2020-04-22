Koronavirüs Sürecinde Sağlıklı Beslenmenin Anahtarı '3 çeyrek' modeli

Salgına karşı evde izolasyon ve beraberinde sağlıklı beslenmenin önemini hepimiz biliyoruz. Bu zor dönemi olabildiğince rahat atlatmak için seçilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlar yönünden zengin olması, dengeli beslenme açısından büyük önem taşımaktadır.

3 çeyrek modeli nedir?

Sağlıklı yaşam ve güçlü bir bağışıklık sistemi için özellikle karantina uygulamalarının olduğu bu dönemde '3 çeyrek' modelini uygulamak gerekiyor.

Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi'nin önerileri, bu konuda en güncel bilgidir. Bu rehberde önerilen sağlıklı yemek tabağına göre her ana öğünde tabağın bir çeyreği sebzelerden, diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden ve kalan yarısı eşit üç parça halinde meyvelerden, yüksek proteinli gıdalardan ve süt ürünlerinden oluşmalıdır. Bunların yanı sıra günlük beslenmede zeytinyağı kullanılması önerilmektedir.

Kuru baklagiller bitkisel protein kaynağı

Özellikle narenciye grubu meyvelerin tüketilmesini gerekiyor. Mümkünse salata ve yemeklere taze limon sıkılmalıdır. Bunların yanında kuru meyve, kuru bamya, patlıcan, biber, domates gibi gıdalar da raf ömrü uzun, lif ve mineral kaynağı besinler olduğu için evde bulundurmak yararlı olacaktır.

Bitkisel protein kaynağı olan kuru baklagiller hem dayanıklı hem de önemli lif kaynağı. Mercimek, nohut ve fasulye gibi baklagiller her gün tüketilebilir. Bu gıdalar obezite, kalp damar hastalıkları ve tip 2 diyabet gibi birçok hastalıkta kan şekerinin dengelenmesi için büyük öneme sahip.

Haftada en az 2 kez balık tüketilmesi gerekiyor. Bağışıklık sisteminin iyi çalışması için hayvansal protein alım düzeyi de önemli. Uygun koşullarda saklandığında uzun süre dayanabilen yumurta ve peynir çeşitleri kaliteli hayvansal protein içeren besinlerin başında geliyor.

Şeker ve tuz oranı yüksek yiyecekler ile hazır ve işlenmiş gıdaları da olabildiğince az tüketmeye dikkat edin.