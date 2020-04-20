Koronavirüs Sürecinde Sağlam Bir Psikoloji İçin Neler Yapmalıyız?

“Bu sürecin ortaya çıkardığı olumsuz psikolojik etkilerle daha iyi başa çıkabilmek, kendimizi güvende hissedebilmek ve sağlıklı uyum gösterebilmek için psikolojik sağlamlık önem kazanıyor” diyen Uzman Klinik Psikolog Emel Güler, koronavirüs sürecinde sağlam bir psikoloji için yapmamız gerekenleri anlattı.

Gençlerde engellenmişlik duygusu öne çıkıyor

Salgının başlarından itibaren okulların kapatılması, online eğitime geçilmesi ve sonrasında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ile evde kalma gerekliliği artan öğrencilerde engellenmişlik duygusunun yoğun yaşanmasına neden olabilir. Medya ve internetin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği bu günlerde, özellikle gençlerin bu araçları yoğun kullanımı, psikolojik sağlamlık üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

Psikolojik sağlamlık nedir?

Koronavirüs salgını; hepimizin hayatında önemli, belirgin değişikliklere yol açtı. Korona salgınına uyum sağlamak için duygu durumumuzda ortaya çıkan değişiklikler, olağanüstü bir durum karşısında gösterdiğimiz olağan tepkiler olarak görülmektedir. Bu sürecin ortaya çıkardığı olumsuz psikolojik etkilerle daha iyi başa çıkabilmek, kendimizi güvende hissedebilmek ve sağlıklı uyum gösterebilmek için psikolojik sağlamlık önem kazanıyor. Psikolojik sağlamlık; bir çocuğun stresle nasıl baş ettiği ve travmadan nasıl kurtulduğu ile ilgilenen genel bir kavramdır.

Psikolojik sağlamlığı arttırmak için neler yapmalıyız?