Koronavirüs Sürecinde Dövme Yaptırmak İsteyenlere 7 Uyarı

Dövme hakkında ayrıntılı bilgi verirken dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken Dermatoloj Uzmanı Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta, dövme yaptırmak isteyenleri uyardı.

Dövme yaptıracağınız alanın kapalı ortam olduğunu ve işlemin uzun süreceğini göz önünde bulundurarak ortamda Covid-19’a karşı alınan önlemler hakkında bilgi isteyin. İki işlem arasında randevu saatlerinin aralıklı olduğuna emin olun. Çalışanların maske kullanmasına, diğer müşterilerin de bu konuda özenli olup olmadığına dikkat edin.

Binlerce yıldan bu yana önceleri soyluluğun ya da köleliğin, askerliğin ya da ergenliğin, erdemin ya da cesaretin, bir kabileye aidiyetin ya da kötülüklerden arınmanın ifadesi olarak kullanılan dövme günümüzde süs, moda ve sanat olarak değerlendiriliyor. Her geçen yıl daha da yaygınlaşan bu bedenini süsleme yöntemi birkaç saat içinde yapılsa da izleri kalıcı olduğu için yapmadan önce iyi düşünmek ve karar vermek gerekiyor.

Dövmeler için kullanılan boyalar bazen vücut tarafından yabancı cisim olarak algılanır ve vücut bu cisimlere karşı savunma fonksiyonlarını çalıştırır. Böylece alerjik reaksiyonlar, enfeksiyonlar ve hatta deri kanserine kadar ilerleyebilen bir süreç başlamış olur.

Dövme yaptırmadan önce!

Pişman olabileceğinizi düşünüyorsanız veya endişeleniyorsanız kendinize zaman verin. Dövmenin yerini dikkatlice seçin. Dövmenizi kıyafetlerin altına gizleme seçeneğini isteyip istemediğinizi düşünün. Dövme için seçeceğiniz tasarımı uzun süre bedeninizde taşıyıp taşımak istemediğinize emin olun. Genç yaşta iseniz seçeceğiniz tasarımın ileri yaşlarınızda da sizinle olacağını unutmayın. Kilo alımının dövmeyi bozabileceğini veya görünümünü etkileyebileceğini unutmayın. Dövme tasarımını seçerken mümkün olduğunca az renkli olmasına özen gösterin.

Maske, eldiven ve sosyal mesafe kuralı aynı

Dövme tasarımı kadar bu işlemin yapılacağı yerdeki hijyen kurallarına özellikle Covid-19’a karşı korunmayı sağlayacak biçimde uyulup uyulmadığı da dikkat edilmesi gereken noktaların başında geliyor.

Uygun şekilde eğitim almış çalışanların istihdam edildiği yerlere gidin. Dövme yaptırdığınız yerde alınan koronavirüs önlemleri hakkında bilgi isteyin. İki işlem arasındaki randevu süresinin uzun olmasına dikkat edin. Çalışanlar ve dövme sanatçısının maske taktığından, müşterilerini de bu konuda uyardığından emin olduğunuz bir yere gidin. İşlem süresince maskenizi çıkarmayın. Tüm bu önlemlerin yanı sıra dövme yapan kişinin eldiven giymesine, kullanılan ekipmanın uygunluğuna ve işlem öncesi tüm iğne ve tüplerin kapalı paketlerden çıkarılmasına, tek kullanımlık olmayan ekipmanların sterilize edilmesine de dikkat etmek gerekiyor. Dövmenize iyi bakın, temiz tutun. Dövme alanını güneşten koruyun ve sık sık nemlendirin. Dövmenizin enfekte olabileceğini düşünüyorsanız veya dövmenizin düzgün iyileşmediğinden endişeleniyorsanız, dövmeniz beklediğiniz gibi değilse ya da sildirmeyi düşünüyorsanız dermatoloğunuza başvurun.

Karar vermeden önce bunları bilin!