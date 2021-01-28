Koronavirüs Sonrası Nasıl Beslenilmeli?

Vücudu eski günlerine kavuşturmanın ve direncini artırmanın en önemli yollarından birinin sağlıklı ve dengeli beslenme düzeninden geçtiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, Akdeniz tipi beslenme tarzının Koronavirüs sonrası vücudun toparlanmasında ve bağışıklığın güçlenmesinde etkili olduğunu söylüyor.

Akdeniz tipi beslenme toparlıyor

Tahıl, zeytin, üzüm, ekmek, makarna, zeytinyağı, mevsimine göre sebze ve meyve, balık, yoğurt, peynir, bakliyat, yağlı tohumlar ve et ürünleri Akdeniz tipi beslenme biçiminin temelini oluşturuyor. Bu nedenle hastalığı atlatanların ve bağışıklığını güçlendirmek isteyenlerin günlük beslenme plânlarında tahıl ihtiyacı için mutlaka tam tahıllı ürünleri tercih etmeli, 5 porsiyon sebze-meyve yemeli, hayvansal et ürünlerini aşırıya kaçmadan tüketilmesi ve yemeklerin yapımında zeytinyağı kullanmalarını öneriyorum.

Omega-3 yağ asidi

Omega-3, vücut tarafından üretilemeyen ve bu nedenle dışarıdan yiyeceklerle alınması son derece önemli, doymamış yağ asitlerinden biridir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkisi vardır. Aynı zamanda depresyon tedavisi ve kalp damar sağlığı yönünden olumlu etkileri olduğu da bilinmektedir. Yağlı balık çeşitleri adeta Omega-3 deposudur. Bunun yanı sıra ceviz, keten tohumu, ıspanak, kara lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerden de Omega-3 almak mümkündür.

C vitamini

En çok bilinen ve kullanılan bağışıklık güçlendiren antioksidandır. Başta portakal, limon, mandalina türü narenciye ürünlerinden ve biber, kivi, çilek, koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi gıdalardan kolayca alınabilir.

Kırmızı, mor sebze ve meyveler

Bir meyve veya sebzenin rengi ne kadar koyu kırmızı veya mor ise antioksidan miktarı da o oranda yüksektir. Bu besinler içerdikleri antosiyanin ve kuersetin sayesinde bağışıklığı güçlendirirken, kalp damar ve hücre sağlığı yönünden de önemlidirler.

Çörek otu

Çörek otu, yüksek oranda timokinon içeriği ile bilinir ve bu madde oldukça güçlü bir antioksidandır. Yapılan araştırmalar, düzenli kullanımında bağışıklığı arttırıcı etki gösterdiğini ortaya koymuştur.

Yeşil çay

Yeşil çay etkili antioksidan özelliklere sahiptir. Üstelik siyah çaya göre daha az işlendiğinden, içeriğindeki antioksidan bileşenler korunmuş olur. Ancak hamile kadınlar ve herhangi bir kronik hastalığı olan kişilerin düzenli yeşil çay tüketimine başlamadan önce mutlaka hekimlerine danışmaları önerilir.

Bol miktarda su

Sağlıklı bir yetişkin insanın vücudunun yüzde 60’ı sudur. Bu bile bize suyun hastalık olmaksızın önemini göstermektedir. Özellikle Koronavirüs’e yakalanıp atlatan kişilerde ise akciğerde nem tutabilmek için günlük sıvı tüketiminin 2,5 ila 3 litre olması gerekir. Çay, kahve, gazoz, meyve suyu gibi diğer sıvılar ise suyun yerine geçemeyeceği için söz konusu miktarda günlük su tüketmek gereklidir.