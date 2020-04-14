Koronavirüs Günlerinde El Sağlığını Korumanın Yolları

Son günlerde sık sık el yıkama ve dezenfektan kullanımı, özellikle pH değeri uygun olmayan temizleyiciler kullanmak cilt üzerinde bulunan pH değeri 5.5 olan asit manto dediğimiz koruyucu tabakasına zarar veriyor. Bu dönemde ellerimize iyi bakmazsak ilerleyen günlerde kuruma, çatlama ve kızarmanın ötesinde çok daha ciddi cilt sorunlarıyla karşılaşabiliriz.

Ellerinizi yıkadıktan sonra tekrar dezenfektan kullanmayın

Ellerin mümkün olduğunca bol su ve pH değeri cilde uygun temizleyiciler kullanarak 20 saniye süreyle yıkanması gerekiyor. Ellerimizi bu şekilde yıkadıktan sonra tekrar kolonya veya dezenfektan kullanmaya gerek yok. Dezenfektanlar alkol oranı yüksek ürünler olduğu için cildin koruyucu bariyer tabakasına zarar vererek deride daha çok kuruma ve çatlama yaparlar. El dezenfektanlarını sadece su ve sabuna erişimin mümkün olmadığı durumlarda kullanmalıyız.

Oje kullanımına ara verin

Birçok mikrobu barındırabilme potansiyeli yüksek olan tırnakların temizliğinin de ihmal edilmemesi gerekiyor. Böylesi riskli bir dönemde estetik kaygıları bir kenara bırakarak mikroplar için rezervuar görevi gören tırnakların mümkün olduğunca kısaltılması, oje ve aseton kullanımının sınırlandırılması öneriliyor. Sık el yıkama, alkol içeriği yüksek olan dezenfektan ve kolonya kullanımı sonucu tırnaklar da tıpkı ellerimiz gibi kuruyabilliyor, kırılabiliyor ve kat kat ayrılabiliyor.

Ellerimizi nemlendirdiğimiz gibi tırnaklarımızı da ihmal etmemeli, elimizi yıkayıp kuruladıktan sonra nemlendiriciyi tırnaklarımıza masaj yaparak yedirmemiz gerekir. 5.5 pH değerine sahip bir ürünü tercih ederseniz tırnaklarınız esnekliğini, çatlak ve çiziklere karşı dayanıklılığını artırmış olursunuz.

Egzema oluşumunda ilk sinyal kuruluktur

Bu dönemde ev temizliğinde kullanılan çamaşır suyu, sirke, deterjan gibi ürünlerin direkt ellerle temas etmemesi, bu ürünlerle temizlik yaparken mutlaka eldiven kullanılması gerekiyor. Bu tarz temizlik ürünlerinin eldivensiz kullanımı egzema gelişme ihtimalini arttırıyor. Egzema gelişiminde ilk sinyal kuruluktur. Bu nedenle, temizlik ürünleri ile pH’ı bozulmuş cildimizi doğal pH değeri olan 5.5’e geri döndürecek ve cilde bariyer fonksiyonunu geri kazandıracak nemlendiriciler kullanmalıyız.

Nemlendiricinin 10 -15 dk elimizde kalması yeterlidir. Derimiz kurudukça kuru toprak gibi önce küçük gözle görülmeyen, daha sonrada gözle görülen büyük çatlaklar oluşur. Egzema gelişmişse farklı bir nemlendirici türü olan bariyer krem dediğimiz kremler kullanılmalıdır. Elinizdeki egzemalar nemlendiricilere rağmen geçmiyor, çatlaklar derinleşmiş ve artık acı, ağrı, kızarıklık şişme oluyorsa bu aşamada bir dermatologa başvurmanız gerekir.