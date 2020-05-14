Koronavirüs Gençleri de Etkiliyor: Obeziteye Neden Olabilir mi?

Üst solunum yollarını etkileyen, yüksek ateş ve şiddetli nefes darlığına sebep olan koronavirüs, dünyayı etkisi altına aldı. Koronavirüs dünya genelinde 4 milyon vakanın üzerine çıkarken, Türkiye’de günlük tablonun giderek iyileşme gösterdiği görülüyor. Sevindirici haberlerle vatandaşın rehavete kapılmaması gerekiyor. Tedbirleri elden bırakmamamız gerekiyor. Bir anlık gevşeme bu hastalığın tekrar artmasına neden olabilir.

Geçtiğimiz haftalarda Amerika’da bir çalışma yayınlandı. Bu çalışmada yoğun bakıma alınan hastaların genç olmaları dikkat çekti. Bu hastalık ilk çıktığında hep yaşlı popülasyonu etkilediğini görmüştük. En çok etkilenen ülkelerden biri olan Amerika’da da hekimlerin dikkatini çeken yoğun bakıma alınan hastaların hem genç hem de önemli bir kısmının obez olduğu dikkat çekti. Yapılan araştırmada obezite ile Covid-19 arasında vücut kitle indeksiyle bir ters korelasyon olduğu tespit ediliyor.

265 hasta üzerinde çalışıldı

Obezite ve yaş durumu değerlendirmesi amacıyla John Hopkins Üniversitesi, New York Üniversitesi, Washington Üniversitesi, Florida Sağlık Departmanı ve Pensilvanya Üniversitesi'nde Covid-19 nedeni ile yoğun bakım ünitesine alınan 265 hasta çalışmaya dahil edildi.

En çok etkilenen ülkelerden biri olan Amerika’da da hekimlerin dikkatini çeken yoğun bakıma alınan hastaların hem genç hem de önemli bir kısmının obez olduğu dikkat çekti. Amerika yüzde 40 obezitenin olduğu bir ülke, ilk bakıldığında bu durum normal gelebiliyor. Bunun ardından yapılan araştırmada ise obezite ile Covid-19 arasında vücut kitle indeksiyle bir ters korelasyon olduğu tespit ediliyor. Ortalama vücut kitle indeksi 29 küsürlerde görülüyor ancak bunun normalde 25 altı olması gerekiyor. Bu hastaların yüzde 25’i vücut kitle indeksi 35’e yakın olarak tespit ediliyor.

Erkeklerde daha çok görülüyor

Obezite ile ilgili yapılan çalışmada da 265 hastanın yüzde 58’i erkek olduğu belirlenmiş. Yani 6’ya 4 oranında erkeklerde daha çok görüldüğü gözlemlenmiş. İtalya’da da bu konuyla ilgili yapılmış çalışmalar bulunuyor. Onların vakalarında da genç hasta sayısı az olmasına rağmen bunların içinde yine obezitenin önemli risk farktörü olduğu bildirilmişti. Ülkemizde de maalesef obezite yaygın.

Solunum kası hareketleri kısıtlanıyor

Obezite hastalarında genellikle çok önemli bir solunum kası olan diyafragmanın hareketi kısıtlı olabiliyor. Obezitede; viral enfeksiyonlarda, bağışıklık sistemlerinde bir zafiyet olabilir. Obez insanlarda kalp hastalıkları, diyabet, damar hastalıkları daha yaygın gözüküyor. Obezite her zaman büyük bir dezavantaj. Hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, metabolik sendrom dediğimiz durum ortaya çıkıyor.