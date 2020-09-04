Koronavirüs Erkeklerde Kısırlığa Sebep Olabilirmiş!

Covid-19 enfeksiyonun meydana getirdiği zatürreye bağlı ölümler sebebiyle tüm dikkatler solunum sistemi üzerine yoğunlaşıyor. Ancak kalp, böbrek ve beyin gibi diğer hayati fonksiyonu olan organlarımız da hem virüsün kendisinden hem bağışıklık sisteminin oluşturduğu amansız savaşın tahribatından nasibini alıyor. Virüsün yaptığı tahribatın boyutunu zamanla anlayacağımız dokulardan biri de erkek üreme sistemi.

Saygın uluslararası dergilerde yayınlanan bazı çalışmalarda erkek üreme sisteminin de Covid-19 enfeksiyonundan etkilenebileceği gösterildi. İlk olarak 38 Covid-19 hastasının 6’sının sperm örneğinde koronovirüse rastlandı. Sonraki çalışmalarda testosteron/LH oranı dediğimiz ve testis hücrelerinin duyarlılığını gösteren bazı erkeklik hormonlarında Covid-19 hastalarında azalma olduğu bulundu.

Testisler virüse karşı dayanıksız

Testisleri koruyan kan testis bariyeri, virüs yayılımlarına karşı çok güçlü bir yapı değildir. Aynı durum HIV, hepatit ve kabakulak gibi diğer viral enfeksiyonlarda da yaşanıyor. Koronavirüsün vücuttaki hedeflerinden biri ACE2 molekülü. Bu molekülün testis hücrelerinde bolca bulunması erkek üreme sistemini yeni tip koronavirüse karşı savunmasız bırakıyor.

Virüsün sperm hücrelerine yerleşip sperm hücreleriyle yayılabilme ihtimali araştırılıyor. Her ne kadar erkek hastaların sperm örneklerinde koronovirüse rastlanmış olsa da enfeksiyonun cinsel yolla bulaşabilmesi için alınan virüs miktarından Covid-19’un çoğalabilmek için uygun ortamı bulmasına kadar birçok faktör belirleyici oluyor.

Hacim ve sperm sayısında azalma

Erkek üreme sisteminin Covid 19 ile enfekte olmasının birçok önemli sonucu olabilir. Bunlardan en önemlisi testislerin tutulması ve hasarlanması sonucunda tıpkı kabakulak enfeksiyonunda olduğu gibi kısırlık ihtimali. Bu tarz vakalar yıllar sonra sebebi bulunamayan kısırlık vakaları olarak karşımıza çıkabilir. Viral enfeksiyonlar sonrası testis hacminde ve sperm sayısında bir azalma olsa da kısırlık gelişmesi için her iki testisin de yüksek derecede tahribata uğraması gerekiyor. Bu durumu ancak zaman içerisinde yapılan çalışmalar aydınlatacak.