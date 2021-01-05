Koronavirüs Ciddi Kalp Sorunlarına Neden Olabiliyor

Koronavirüs enfeksiyonuna yakalanan hastalarda ilk günlerde kalp krizi geçirme oranı artarken, hastalık ilerledikçe kalpte ritim bozukluğu, inme, kalp kapağı hasarı gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Yine önceden kalp hastalığı olan kişilerin koronavirüs tablosunu ağır geçirme olasılığı diğer kişilere oranla 5 kat daha fazla.

KORONAVİRÜSÜN HEDEFİ AKCİĞERLER VE VE KALP

Hastaların % 20 genellikle akciğer rahatsızlığından dolayı hastalığı ağır geçirmektedir. Covid-19 öncelikli olarak akciğer rahatsızlığı ile seyretse de kalp ile ilgili hastalıklara da neden olmaktadır. Kalp hasarı, kalp krizi, ritim bozukluğu, kalp yetersizliği ve toplardamar tıkanıklığına neden olmaktadır. Yine önceden kalp hastalığı olan bireylerin hastalığı ağır geçirme olasılığı 5 kat daha fazladır. Kalp krizi geçirme riski ilk günlerde artmışken, virüsün kalp hücrelerine direk hasar vermesi hastalığın ilerleyen safhalarında oluyor. İlk günlerde göğüs, kol ve çenede ağrı gibi belirtiler önemsenmeli ve zaman kaybetmeden bir kardiyoloji uzmanına başvurulmalıdır.

Yine akciğer hasarına bağlı vücuttaki oksijen miktarı azalır ve dokular oksijensiz kalır. Bu etkilerin tamamı veya bir kısmından dolayı kalp hastalığı gelişebilir. Tüm bu etkilere bağlı ritim bozukluğu da gelişebilir. Virüs tedavisinde kullanılan ilaçlar da ritim bozukluğuna neden olabilir.

Covid-19’u ağır geçiren hastalarda atardamarlarda ve toplardamarda pıhtı gelişme riski artabilir. Buna bağlı kalp krizi, inme ve akciğer embolisi (damar tıkanıklığı) gelişebilir, koronavirüsün etkilerine bağlı olarak kanın pıhtılaşması kolaylaşır. Bu nedenlerden damar tıkanıklığı gelişebilir. Özellikle önceden damar tıkanıklığı olan hastalarda bu risk daha fazladır. Ayrıca hastalığa bağlı kişinin uzun süre hareketsiz kalması da damarlarda tıkanma gelişebilir. Bu gibi yüksek riskli hastalarda kan sulandırıcı ilaç kullanımı gerekebilir. Bu nedenle koronavirüs hastalığına yakalanmadan önce kalp sağlığı risklerini ortadan kaldırmak ve hastalığı geçirdikten sonra virüsün etkilerine bağlı kalp hasarı oluşup oluşmadığını tespit etmek için kardiyolojik kontrol ihmal edilmemelidir.