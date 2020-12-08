Koronada Kaçarken Varise Yakalanmayın!

Dünyada yaklaşık her 4 kişiden birinde görüldüğü belirtilen toplardamar rahatsızlığı varis, pandemi döneminde uzmanların gündemindeki önemli konular arasında yer alıyor. Son dönemde koronavirüs vakalarının Türkiye’de yeniden artış göstermesi milyonlarca insanın yeniden evlere kapanmasına neden olurken uzmanlar, evdeki varis riskine dikkat çekiyor. Bilinenin aksine yalnızca uzun süre ayakta durmak değil, hareketsiz kalmak da varis oluşuma neden oluyor.

Her yaştan insanda görülebiliyor

Varisler; bacaklarda mavi mor şişlikler, ayakta durmakla artan ağrı, huzursuzluk hissi, bacaklarda uyuşukluk, gece krampları, kaşınma, parmaklarda uyuşma, ciltte renk değişikliği, damarların cilt dışına taşması ve bacaklarda aniden ortaya çıkan kanama gibi belirtilerle kendini gösterir. Toplumda bir ileri yaş rahatsızlığı olarak bilinse de varis her yaştan insanda görülebilen, hareketsizlikle tetiklenen ve tedavisi geciktirilmemesi gereken önemi bir sorundur.

Özellikle de pandemi seyrinin ağırlaştığı bu dönemde evde geçirdiğimiz süreci egzersiz yapmadan geçirirsek, koronadan kaçarken varis tehlikesiyle burun buruna gelmemiz an meselesi. Bu riski azaltmak için gün içinde bol bol su tüketmek, düzenli kültür fizik hareketleri yapmak, bacakların rahat olacağı bol giysiler giymek, uzun süre oturur pozisyonda kalmamak ve sigaradan uzak durmak çok önemli.

Bıçak altına yatmak şart değil

Tedavi edilmeyen varisler, pek çok hastada spontane kanama, venöz bacak ülseri gibi potansiyel olarak yaşamı tehdit edici tabloların gelişmesine neden olabilir. Bu nedenle belirtiler fark edildiği an tedavi için adım atılması çok önemlidir. Ancak ne yazık ki toplumda varis tedavisinde tek yöntemin ameliyat olduğuna dair kanılar bulunuyor ve hastalar bıçak altına yatmak istemedikleri için tedavilerini geciktirebiliyorlar.

Oysa varis tedavisinde cerrahi ameliyat şart değil. Bugün Skleroterapi (köpük tedavisi) veya lazer tedavisi yöntemleriyle varis tedavisi kolay ve zahmetsizce yapılabiliyor.

Cerrahi ameliyatlardaki nüks ihtimali ameliyatsız uygulamalarda yok

Ameliyatsız varis tedavisinde en yaygın ve en kullanışlı yöntem köpük yöntemi ya da diğer adıyla Skleroterapi yöntemidir. Hastanın varisli damar sayısına bağlı olarak ortalama 5 dakikada tamamlanabilen bu acısız uygulamada, hastalıklı damarı yok etmeye yarayan bir ilaç deneyimli kalp ve damar cerrahisi uzmanları tarafından damar içerisine enjekte edilir. Lazer yöntemi ise hastalıklı toplardamar ve büyük varislerin damar içinden lazer ile kapatılmasıdır.

Sağlam olan damarlar korunur. Cerrahi operasyonla yapılan tedavi yönteminde hastanın tam olarak ayağa kalkabilmesi için en az iki hafta istirahati gerekirken lazer yönteminde bu süre yaklaşık bir haftadır. Her iki ameliyatsız yöntemin en önemli avantajlarından biri de işlem sonrasında varisin aynı bölgede tekrarlama ihtimalinin olmamasıdır. Cerrahi ameliyatlarda ise nüksetme ihtimali daha yüksektir.