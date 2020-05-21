Korona ve Moda: Normalleşme Sürecinin Yeni Trendleri Neler Olacak?

Moda dünyasındaki değişimleri, önümüzdeki yılın trendlerini, koronavirüsün modaya olan etkilerini merak ettik, Loie İstanbul'un kurucusu Pınar Yılmaz'a sorduk.

Pınar Hanım, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1986 İstanbul doğumluyum, ikiz bir erkek kardeşim var. Evliyim ve 6 yaşında Kuzey adında fazlasıyla hareketli bir oğlum var. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarım Bölümü mezunuyum. Eğitimimi tamamladıktan sonra “Haçiko Kids” ismiyle ilk markamı kurdum. Çocuk ayakkabısı ve hazır giyim ürünleri hazırlıyorduk. İlk tecrübemdi ve çok sevdiğim bir markaydı. İnanılmaz keyifli bir işti. Ancak hamilelik dönemime denk geldiği için devam ettiremedim.

Şimdi yeni markam Loie İstanbul ile yoluma devam ediyorum. Ayakkabı ve çanta her zaman tutkumdu. Kalbimden yükselen sese kulak verdim diyebilirim. Piyasaya daha mesafeli bakınca önemli bir boşluğu yakaladığımı düşünüyorum. Markanın DNA’sında karakterimle bağlantılı çok sayıda detay var. Örneğin çok heyecanlı ve mükemmeliyetçi bir yapım var.

Bu özelliklerim hem özel hayatıma hem de markamla ilgili her türlü sürece yansıyor. Loie olarak sürekli yeni tasarımlar ve koleksiyonlar üretiyoruz. Her ürünün çıkış yolcuğunu ayrı bir heyecan sebebi aslında. İşimizi heyecanla ve zevkle yapıyoruz.

Moda Tasarımcısı Pınar Yılmaz

Şimdilerde gündemimiz malum Koronavirüs. Virüsle mücadele, karantinada olmak, evden çıkamamak moda sektörünü nasıl etkiledi?

Bence en çok etkilenen sektörlerden biri moda oldu. Çünkü öncelikleri değişti insanların bu dönemde. Bu durum alışveriş alışkanlıklarına da yansıdı. Lüks tüketim ve hazır giyim alanında bir miktar daralma olacağını düşünüyorum. Fakat bu demek değil ki bizler alışveriş yapmayacağız, eski hayatımıza dönmeyeceğiz. 'Yeni normal' olarak tanımlanan döneme uyum sağlayan markalar daha da güçlenecek.

Özellikle de dijital alana yatırım yapanlar… Milano ve Paris moda haftalarında defileler online olarak yayınlanacak mesela. Bu yepyeni bir süreci de başlatacak. İleride fuarlar da böyle olacak bence. Hatta üretim bile mümkün oranda az insan kullanılarak makinelerle devam edecek. Ancak sosyal mesafe kimsenin yaratıcılığının biteceği anlamına gelmiyor. Tasarımcıların her ortamda çok iyi işler çıkaracağından eminim.

Siz tasarımlara ve üretime devam ediyor musunuz bu süreçte?

Tabii ki bizi de etkiledi bu süreç. Özellikle de üretim konusunda. Biz dijital kanallarımız üzerinden satışa devam ettik ancak tedarikçilerimiz kapalıydı. Evde kaldığımız süreci de yeni sezon hazırlıklarına odaklanarak geçirdik. Şu sıralar üretimimize eski ritminde olmasa da herhangi bir problem yaşamadan devam ediyoruz.

Her ne kadar karantinada olsak da online alışverişler bir hayli arttı. Bu süreçte en çok rağbet gören ürünler neler? Kişiler en çok neler satın alıyor?

Evet online satışlar arttı. E-ticaret şu an top noktasını yaşıyor. Öncelikli olarak ev ihtiyaçları ve kişisel bakım ürünleri daha çok rağbet görüyor sanıyorum. Giyim sektöründe de kadınlar özellikle evde olunduğu için günlük veya spor giyim ürünlerini tercih ediyor. Loie’deki alışveriş istatistikleri de bu yönde. Günlük gruplar, sandaletler ve terlikler daha çok satıldı.

Bu yıl aldığımız kıyafetleri, ayakkabıları, çantaları dilediğimiz gibi kullanamadık. Bu, 2021 yılının moda trendlerini etkileyecek mi?

Mutlaka etkileyecek diye düşünüyorum. Çünkü yeni koleksiyonların çıkışında da sarkmalar oldu. Bu eğilimi koleksiyonların birleşmesi olarak da görecek tüketiciler. Bu etki küresel olarak değişiklikleri de beraberinde getirecek. Trendler de bu yönde evrilecek.

2021 yılının ayakkabı ve çanta trendleri neler olacak?

Kalın dişli postal tabanlardan yine göreceğiz. Yağmurcu tarzda botlar tekrar trend olacak. Çantalarda da rahatlık ön planda olacak. Gelecek sene de daha salaş modelleri birçok markanın tasarımlarında göreceğiz. Kalıp gibi duran modeller değil de daha yumuşak dokuda çantalar ön planda olacak. Çantada da konfor ön planda olacak yani.

Evdeyiz diye modayı bir kenara mı atmalıyız? Bir kadın olarak; siz kadınlara bu süreçte neler önerirsiniz?

İnsanoğlu sosyal bir varlık ve umut her zaman içimizde var olacak. Yeni normal dediğimiz süreçle birlikte tercihlerimiz değişikliğe uğrasa da trend olan parçaları almaya devam edeceğiz. Hayatımıza yepyeni kuralları adapte edeceğiz. Ve bence bu sürece de en hızlı şekilde uyum sağlayacağız. Şu sıralar gelecek kışa yatırım olarak Loie’den ayakkabı ve çizme alıyor müşterilerimiz.

Yani ihtiyaçlar karşılanmaya devam ediyor. Ancak benim önerim bu süreçte az ve öz parçalar almalı tüketiciler. İhtiyaçlar iyi belirlenmeli. Trendleri takip edenler de bilir; kadınlar her şeyden değil belki ama dolapta olması gereken parçalardan asla vazgeçmeyecektir. Ben de bu gruba dahilim :)

Röportaj: Selin Irmak KAÇMAZ