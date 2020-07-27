Korona Günlerinde Yemek İçin Mekan Seçimi Nasıl Olmalı?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, normalleşme süreci ile birlikte yemek için restoranlara yönelenlere doğru mekanı seçebilmeleri için önerilerde bulundu.

Bu restoranlara dikkat!

Normalleşme sürecinin ardından restoranlara hatta spor salonlarına da gidilebiliyor. Artık hayatımızı yavaş yavaş normalleştirmeliyiz ama burada gidip gitmemeliyizden ziyade nasıl gideceğimiz önemli. Çok kalabalık olan bir yere, insanların kesinlikle maske takmadığını gördüğümüz, çok yakın mesafelerde masaları olan, eline eldiven giymemiş veya elini yıkadığından emin olmadığımız insanların hazırladığı yiyeceklerin olduğu bir restorana gitmemeliyiz. Oralardan uzak durulmalı. Açık havada virüsün bulaşma ihtimali daha düşük olduğu için restorana gidilmek istendiğinde mümkünse açık hava ortamı olan bir yer tercih edilmeli.

Self servis açık büfelerden uzak durulmalı

Maske takılsa da takılmasa da kapalı ortama göre açık ortamdaki bulaşma ihtimali daha düşüktür. Çok güzel uygulamalar yapan restoranlar var. Masaların arasında en az 2 metre boşluk bırakılmış yerlere gidilebilir. Çok kişinin temas ettiği açık büfelerden uzak durulmalı yani bu mekanları tercih etmemek gerekiyor. Garsonun tek tek servis yaptığı mekanlar gidilmek için uygun.

Bazı restoranlar ya da bazı büyük işletmelerde açık büfeler hazırlanıyor ve büfelerdeki garsonlar servis yapıyor. O şekilde olması koşuluyla tercih edilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, her şey dahil otellerdeki gibi herkes kendi yemeğini açık büfe masasından almamalı. Normalleşeceğiz ancak sosyal mesafe kurallarını da unutmamalıyız.