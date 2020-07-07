Korona Günlerinde Sokak Stili: Emily Ratajkowski

Podyumlarda veya moda çekimlerinde olmadığında Ratajkowski'yi sık sık New York sokaklarında köpeği Colombo ile yürürken görüyoruz.





Gittiği her yerde caddeyi adeta podyuma çeviren ünlü güzel kendi stil kodlarından da vazgeçmiyor.

Özenle seçilmiş bir kıyafet, mükemmel saç ve makyaj olmadan ünlüleri sokakta görmek nadirdir. Sonuçta neredeyse evden çıktıkları anda kendilerini paparazilerin karşılayacağını bildiklerinden her bakımdan tedbirlidirler. Fakat Emrata bu pandemi döneminde tam tersine oldukça doğal, rahat ve salaş bir stil tercih ediyor.

Sokak stilinde vazgeçilmezleri ise tayt-tişört kombini, oversize tişörtler ve rahat tek parça elbiseler. Ünlü yıldız her kombinine ayrı uydurduğu maskelerini takmayı da ihmal etmiyor.



Koronavirüs salgını dünya çapında herkesi etkilediğinden beri ünlüler de kendilerine en iyi gelen şeyleri yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda 29 yaşına basan Emily Ratajkowski de, kocası Sebastian Bear-McClard ve köpekleri Colombo ile sık sık New York sokaklarında yürüyüşe çıkıyor.