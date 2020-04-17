Korona Döneminde Evde Stresi Yenmenin Yolları

Salgın nedeniyle yaşanan endişeli ruh hali ve evde kapalı kalmak zorunda olmak ilişkilerde pek çok krize kapı aralayabiliyor. Ev işleri için iş bölümü yapılsın. Evdeki her bireyin kendine ait zamanı da olsun.

Evden çalışanların işinin, diğer bireyler tarafından sık sık bölünmesi de sıkıntı yaratıyor. Ev ile ilgili konuları konuşmak için belirli saatler üzerinde anlaşma yapmak çok faydalı oluyor. Böylece, hem çalışan kişinin zorunlu olmadıkça çalışması bölünmüyor hem de herkesin ihtiyaçları dinlenmiş oluyor.

Çiftlerin birbirlerinden beklentileri değişebilir, toleransın da azalmış olması ile çiftler arasında kavgalar çıkabilir. Özellikle de karantina sürecinden önce de iletişim sorunları olan çiftler arasında kısıtlı bir alanda uzun sürelerin geçirildiği bu dönemde sorunlar artabilir. Ekonomik kaygılar da eklendiyse şiddete varan olaylara da yol açabiliyor.

Çatışmaları azaltmak için “konuşmak ve paylaşmak” gerekiyor. Virüsün bulaşmasından, hasta olmaktan korktuğunu söylemek, yakınları için kaygılandığını ifade etmek kişiyi güçsüz kılmaz. Tam tersine bu duyguları paylaşmak aile bireylerini daha da yakınlaştıracaktır. Paylaşımı, dayanışmayı ön plana çıkartmak bu zor günlerde bizim en büyük kazanımımız olacaktır.

İşte evde stresi yenmenin yolları

Konuşun: En önemli adım; duyguları konuşabilmek, paylaşabilmek… Toplumda çok yoğun kaygı ve belirsizliğin olduğu bu süreçte duyguları dile getirmek çok büyük önem kazandı.

Hobiler bulun: Duygulara farklı boşalım alanları yaratabilmek için varsa hobiler ile ilgilenmek... Yoksa yeni uğraşlar edinmek önemli.

Cep telefonu ve internete ayırdığınız zamanı azaltın: Salgınla ilgili gelişmeleri çok yoğun takip etmek endişeyi daha da arttırıyor. Sosyal medya yerine, güvenilir kaynaklar ve medya kuruluşlarından bilgiye erişim sağlamaya çalışan.

Akıcı film, dizi ve kitap seçin: Salgında toplumda kaygının çok yoğun olması sebebiyle okuduğunu anlamada zorluk, aynı yeri tekrar tekrar okumak, bir filmi veya diziyi takip etmeyi güçleştirecek şekilde odaklanma güçlükleri olması çok doğaldır. Böyle bir durumda odaklanamıyor olmanın da getireceği ekstra endişenin önüne geçmek için bu süreçte akıcı film, dizi veya kitapları seçmek daha doğrudur.

Ev içi aktiviteler: Ev içinde yapılabilecek egzersizler, aile bireyleri ile ortak aktiviteler gerçekleştirmek, varsa çiçekler ile ilgilenmek önemli. Dolapları, kitaplıkları düzenlemek, kaygının çok arttığı durumlarda nefes egzersizi, gevşeme egzersizleri yapmak, zihni gündemin yoğunluğundan uzaklaştırmaya çalışmak faydalı olur.

Destek olun: İzole yakınlarımız varsa mutlaka sık sık arayıp konuşmak, dinlemek, destek olup, ihtiyaçlarını gidermeye çalışmak hem onlara hem de ile bizlere iyi gelecektir.