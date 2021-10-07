Korona (COVID-19) Cinsel Yolla Bulaşır Mı, Nelere Dikkat Etmeli? Uzmanından Öneriler!

Koronavirüs salgını devam ederken aşılama süreciyle birlikte yeni bir döneme girildi. Ancak sosyal mesafenin önemine dikkat çeken uzmanların uyarılarında akla ilk gelen soru “Korona cinsel yolla bulaşır mı?” oluyor. Ürolog Prof. Dr. Ege Can Şerefoğlu, cinsel yaşamda dikkat edilmesi gereken konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Korona (COVID-19) cinsel yolla bulaşır mı?

Koronavirüsün HIV, insan papilloma virüsü (HPV) veya herpes virüsü (HSV) gibi meni ya da vajinal salgılarda bulunduğuna dair herhangi bir bilimsel veri bulunmuyor. Ancak cinsel ilişki sırasında koronavirüsün bir kişiden diğerine damlacık yoluyla bulaşma ihtimali hayli yüksek. Bu nedenle koronavirüs pandemisi sırasında güvenli cinsel yaşam için bazı önlemler almak gerekiyor.

Koronavirüs sürecinde cinsel ilişki esnasında nelere dikkat etmeli?

Her ne kadar bu alanda herhangi bir çalışma yapılmış olmasa da birlikte yaşayan ve sosyal izolasyon çağrılarına uyan tek eşli çiftlerin cinsel birlikteliklerinde koronavirüs bulaşma ihtimali bulunmuyor. Ancak bu senaryo dışındaki cinsel birlikteliklerde koronavirüs bulaşma riski olduğu için dikkatli olmak gerekiyor.

Korona (COVID-19) öpüşme ile bulaşır mı?

Koronavirüs tükürük ve solunum yolları salgılarında bulunur. Bu nedenle öpüşme sırasında çiftlerin birbirlerine virüs bulaştırma ihtimalleri son derece yüksektir. Koronavirüs bulaşan kişide hastalığın bulgularının çıkması 14 gün kadar sürebildiği unutulmamalı ve sosyal izolasyona uymayan kişilerle (sağlıklı görünseler bile) öpüşmekten kaçınılmalıdır.