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Korona Bulaştırmada Yeni Trend: Yumruk Tokuşturma

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Korona Bulaştırmada Yeni Trend: Yumruk Tokuşturma
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"Koronavirüs döneminde insanlar fiziksel mesafeyi önlemek ve temastan kaçınmak için farklı selamlaşma yöntemlerine başvuruyor. Kimi insanlar 'yumruk tokuşturarak' selamlaşırken uzmanlar ise temasın her türlüsünün virüsü bulaştıracağını söyledi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Atakan Canbulat anlatıyor."

Koronavirüs hayatın birçok kesiminde etkisini gösterirken insanları selamlaşma şekillerini de etkiledi. Uzmanların maske, mesafe ve hijyen uyarısından sonra insanlar farklı selamlaşma yollarını başvuruyor. Bazı insanlar yumruk tokuşturarak selamlaşırken uzmanlar ise bu durum yanlış olduğunu, mesafeli bir şekilde

Pandemide en önemli şey korunmaktır. Korunmada temas çok önemlidir. Bu süreçte el sıkışmamaya çalışıyoruz. Görüyoruz ki maalesef insanlar yumruk yumruğa bir birine selam veriyor. Bu Kovid-19 partiküller yoluyla bulaştığı için yumruğumuzda, elimizin her yerinde bu virüs olabilir. Bizim eskiden günümüze kadar gelen elimize göğsümüze götürme şeklinde selamlaşma biçimini kullanmalıyız. Bu mikrop avucumuzun içinde olabileceği gibi elimizin üst bölgesinde de olabilir.

Dirsekte de bu mikrop olabilir

Eskiden kalma alışkanlıklardan bir tanesi de dirseğin içerisine hapşırmaktır. Bazen insanlar dirsek dirseğe de temas bulunuyorlar. Dirsekte de bu mikrop olabilir.

Takılan eldivenleri sık değiştirin

Takılan eldiven insana farkında olmadan güven veriyor. Uzaktan selam vermek tavsiye ediliyor. Bazen eldiven kullanıyoruz. Eldiven önemli ama bu durum insana farkında olmadan bir güven veriyor. O eldivenin üzerinde de mikrop olabilir. Sık değiştirmek gerekiyor. Bu mikrobun bazı yüzeylerde çok uzun süre kaldığına ilişkin çalışmalar oldu. Güneş ışınları bu virüsü inaktif hale getiriyor. Normalde 2 saat içerisinde bu virüs yüzde 6'ya kadar düşüyor. Bazen 24 saat sonra bazı yüzeylerde virüsün izlerine rastlanıyor. Havalanan ve güneş alan yerlerde aşırı şekilde paranoyak olmaya gerek yok. Temas ve maske çok önemlidir.

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