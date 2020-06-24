Korkularımızı Nasıl Yönetebiliriz?

Kendi içimizde oluşturduğumuz bazı problemleri dışarı çıkaramamak, sanıldığının aksine hayatımızı daha çok etkiliyor. Bu durumlar ise yaşadığımız olaylar neticesinde ortaya çıkıyor. Hayatımızı zorlaştıran korkularımızın ve fobilerimizin başında ise son zamanlarda Koronavirüs ile birlikte ortaya çıkan ‘Korona Fobi’, ülke topraklarının yüzde 93’ünün deprem bölgesinde yer almasından dolayı unutmamız gereken ‘Deprem Korkusu’ geliyor.

Hayatınızı Özgürleştirmek Sizin Elinizde

Uyku kalitesinde bozulma, yoğun bir endişe, panik, hayata tutunuşumuzun zayıflaması, günlük hayattan kendimizi soyutlamamız gibi belirtilerin ortaya çıktığı bu duygu durumunu kendimiz yaratıyoruz. Bireylerin onlarca korku ve fobisi var. O yüzden kabullenip çözüm aramamız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse biz deprem ülkesinde yaşıyoruz bu sorun ile yüzleşip çözmemiz gerekiyor. Kişiler, hayatlarını ele geçiren bu korkudan kurtulmak için ise birçok yönteme başvuruyor. Bu noktada ise hipnoz tekniği ön plana çıkıyor. Hipnoz seanslarının en başarılı olduğu dallardan biridir korku temizleme. Bilinçaltında korkunun oluştuğu ana gidilir. Orada hala canlı duran olayı dönüştürdüğünüz an gözlemlenen sorunlar ortadan kalkar ve artık hayatınız ömür boyu korkudan temizlenmiş özgürleşmiş olursunuz.