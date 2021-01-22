Korku Kapanı Serisi Filmleri - Korku Kapanı Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"Korku- gerilim türündeki Korku Kapanı serisi 6 filmden oluşuyor. Yönetmenliğini Rob Schmidt'in üstlendiği ilk film, 2003 yılında vizyona girdi. Saturn Film Festivalinde en iyi korku filmi ödülüne aday gösterilen yapım, sinema eleştirmenlerinden de tam not aldı. Merak eden okurlar için Korku Kapanı serisinin isimlerini, oyuncuları, vizyon tarihleri ve yönetmenlerini derledik. "
Özgün adı Wrong Turn (Yanlış Dönüş) olan filminin senaryo ekibinde Frank H. Woodward, Alan B. McElroy ve Declan O'Brien yer alıyor. Teksas Katliamı serisinde olduğu gibi yamyam bir ailenin işlediği cinayetleri anlatan yapım bazı ülkelerde yasakladı. Birçok ülkede ise +18 yaş sınırlaması getirilen Korku Kapanı filminin çekimleri Kanada'nın Manitoba ve Ontario eyaletlerinde gerçekleştirildi. Toplam 6 filmden oluşan Wrong Turn serisi, en uzun soluklu korku filmlerinin arasında yer alıyor.
Korku Kapanı Serisi Filmleri ve İsimleri
1- Korku Kapanı
2- Korku Kapanı: Ölüm Çıkmazı
3- Korku Kapanı: Ölüme Terk Ediş
4- Korku Kapanı: Kanlı Başlangıç
5- Korku Kapanı: Kanlı Parti
6- Korku Kapanı: Son Çare
Korku Kapanı Konusu
Chris, iş görüşmesine gitmek üzere yola çıkmıştır. Arabada 5 arkadaşı daha vardır. Arabanın lastikleri patlar. Scott tekerlekleri kontrol ettiğinde yola tuzak kurulduğunu anlar. Etrafta eski bir kulübe ve telefon kulübesi dışında hiçbir şey yoktur. Scott yardım çağırmak için telefon kulübesine girdiğinde kız arkadaşı Carly'nin vahşice katledilir. Kulübenin içinden çıkan tuhaf görünümlü insanlar Chris ve arkadaşlarını tek tek avlamaya başlar. Serinin diğer filmlerinde de yamyam bir ailenin acımasızca işlediği cinayetler anlatılıyor.
Korku Kapanı Vizyon Tarihi
1- Korku Kapanı: 5 Eylül 2003
2- Korku Kapanı: Ölüm Çıkmazı - 29 Ağustos 2007
3- Korku Kapanı: Ölüme Terk Ediş - 8 Ekim 2009
4- Korku Kapanı: Kanlı Başlangıç - 17 Ekim 2011
5- Korku Kapanı: Kanlı Parti - 18 Ekim 2012
6- Korku Kapanı: Son Çare - 22 Ağustos 2014
Oyuncuları
Terra Vnesa
Ali Tataryn
Crystal Lowe
Steve Braun
Desmond Harrington
Erica Leehrsen
Eliza Dushku
Henry Rollins
Emmanuelle Chriqui
Texas Battle
Jeremy Sisto
Danielle Alonso
Aleksa Palladino
Paul Luebke
Oliver Hoare
Lindy Booth
Gil Kolerin
Kevin Zegers
Jake Curran
Tom Frederix
Victor Zinck Jr.
Henry Rollins
Samantha Kendrick
Roxanne McKee
Kyle Redmond
Korku Kapanı Yönetmeni
1- Wrong Turn: Rob Schmidt
2- Wrong Turn: Dead End - Joe Lynch
3- Wrong Turn: Left For End - Declan O'Brien
4- Wrong Turn: Bloody Beginings - Declan O'Brien
5- Wrong Turn: Bloodlines - Declan O'Brien
6- Wrong Turn: Last Resort - Valeri Milev