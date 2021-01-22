Korku Kapanı Serisi Filmleri - Korku Kapanı Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Özgün adı Wrong Turn (Yanlış Dönüş) olan filminin senaryo ekibinde Frank H. Woodward, Alan B. McElroy ve Declan O'Brien yer alıyor. Teksas Katliamı serisinde olduğu gibi yamyam bir ailenin işlediği cinayetleri anlatan yapım bazı ülkelerde yasakladı. Birçok ülkede ise +18 yaş sınırlaması getirilen Korku Kapanı filminin çekimleri Kanada'nın Manitoba ve Ontario eyaletlerinde gerçekleştirildi. Toplam 6 filmden oluşan Wrong Turn serisi, en uzun soluklu korku filmlerinin arasında yer alıyor.



Korku Kapanı Serisi Filmleri ve İsimleri

1- Korku Kapanı

2- Korku Kapanı: Ölüm Çıkmazı

3- Korku Kapanı: Ölüme Terk Ediş

4- Korku Kapanı: Kanlı Başlangıç

5- Korku Kapanı: Kanlı Parti

6- Korku Kapanı: Son Çare





Korku Kapanı Konusu



Chris, iş görüşmesine gitmek üzere yola çıkmıştır. Arabada 5 arkadaşı daha vardır. Arabanın lastikleri patlar. Scott tekerlekleri kontrol ettiğinde yola tuzak kurulduğunu anlar. Etrafta eski bir kulübe ve telefon kulübesi dışında hiçbir şey yoktur. Scott yardım çağırmak için telefon kulübesine girdiğinde kız arkadaşı Carly'nin vahşice katledilir. Kulübenin içinden çıkan tuhaf görünümlü insanlar Chris ve arkadaşlarını tek tek avlamaya başlar. Serinin diğer filmlerinde de yamyam bir ailenin acımasızca işlediği cinayetler anlatılıyor.



Korku Kapanı Vizyon Tarihi

1- Korku Kapanı: 5 Eylül 2003

2- Korku Kapanı: Ölüm Çıkmazı - 29 Ağustos 2007

3- Korku Kapanı: Ölüme Terk Ediş - 8 Ekim 2009

4- Korku Kapanı: Kanlı Başlangıç - 17 Ekim 2011

5- Korku Kapanı: Kanlı Parti - 18 Ekim 2012

6- Korku Kapanı: Son Çare - 22 Ağustos 2014





Oyuncuları

Terra Vnesa

Ali Tataryn

Crystal Lowe

Steve Braun

Desmond Harrington

Erica Leehrsen

Eliza Dushku

Henry Rollins

Emmanuelle Chriqui

Texas Battle

Jeremy Sisto

Danielle Alonso

Aleksa Palladino

Paul Luebke

Oliver Hoare

Lindy Booth

Gil Kolerin

Kevin Zegers

Jake Curran

Tom Frederix

Victor Zinck Jr.

Henry Rollins

Samantha Kendrick

Roxanne McKee

Kyle Redmond





Korku Kapanı Yönetmeni

1- Wrong Turn: Rob Schmidt

2- Wrong Turn: Dead End - Joe Lynch

3- Wrong Turn: Left For End - Declan O'Brien

4- Wrong Turn: Bloody Beginings - Declan O'Brien

5- Wrong Turn: Bloodlines - Declan O'Brien

6- Wrong Turn: Last Resort - Valeri Milev