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Kombucha'nın (Kombu Çayı) Faydaları Neler?

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Kombucha'nın (Kombu Çayı) Faydaları Neler?
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"İnternette hızlı bir şekilde kombucha araştırması yaparsanız bu fermente içeceğin; çay, şeker, mantarlar ve bakteriler tarafından üretildiğini görürsünüz. Kombucha faydaları arasında da çok yüksek enerji sağladığını, bağışıklığı güçlendirdiğini, belirli kanser türlerini savuşturduğunu, vücudunuza detoks etkisi yaptığını ve daha birçok konuda size yardımcı olduğunu göreceksiniz. Peki bu vaat edilen faydalar gerçekten doğru mu?"

Kombu çayı gerçekten bir sağlık iksiri mi?

Tıp Doktorları Komitesi'nde diyetisyen olan Maggie Neola, "Kombu çayına bir çare veya sihirli bir içecek demekten çekiniyorum. Sonuçta, bir yiyeceği diğerinin üzerine yüceltmek doğru değildir. Bu sağlıklı beslenmenin bir yolu değildir, sağlıklı bir diyet çeşitlilikle ilgilidir.'' diyor.

İşte bir yudum almadan önce aklınızda bulundurmanız gereken kombuchanın faydaları...

1- Kombucha'daki probiyotikler bağırsaklarınıza yardımcı olabilir

Fermente olduğu için, kombucha'da bu probiyotiklerin çok daha fazlasını görüyorsunuz. Bağırsak mikrobiyomuna genellikle unutulmuş organ denir, bu sağlığı geliştirmek gerçekten önemlidir. Sonuçta, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu, ishal ve IBS gibi sorunları gidermeye ve tüm vücudunuzun en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olabilir.

Fermente gıdalar bağırsak hücrelerinizin sağlığını iyileştirebilir, bağışıklık fonksiyonunuzu artırabilir, alerji ve kronik hastalık riskinizi azaltabilir. Fakat bu faydalar sadece kombu çayı için değil, probiyotik açısından zengin veya lahana turşusu, kimchi, kefir ve yoğurt gibi fermente yiyecekler için geçerlidir.

2- Kombucha'daki antioksidanlar sağlığınıza destek olur

Probiyotikler bir paketleme geçirdikten sonra sağlık yararı biraz kafa karıştırabiliyor.

Uzmanlar, bu bileşiklerin sağlıklı hücre işlevini desteklediğini ve genel olarak sağlıklı kalmanıza yardımcı olduğunu, ancak ticari şişedekilerin bu kadar yarar sağlamadığını söylüyor. Kombucha benzeri bir ürün yerine kombu çayı seçtiğinizden emin olmak için etiketleri kontrol edin ve içindekiler listesinde gerçek çayı arayın.

3- Kombucha, şekerli içecekleri azaltmanıza yardımcı olabilir

Kombuchanın şekeri diğer seçeneklere kıyasla daha düşük olduğu için, her zaman daha iyi bir seçimdir. Spor içeceklerini, meyve suyunu ve şekerli çay ve kahveyi kombucha ile değiştirmek şeker tüketiminizi azaltmanıza yardımcı olabilir.

Kombucha çayını kimler tüketmemeli?

Uzmanlar hamile kadın ve çocukların içecekten tamamen uzak durmaları gerektiğini söylüyor. Fermentasyon işlemi sayesinde, kombu çayı, genellikle hacimce% 0,5 ila% 3 arasında değişen miktarda alkol içerebilir.

Ev yapımı kombucha tarifiKombucha (kombu çayı); sindirim sisteminden bağışıklığa kadar birçok faydası olan fermente bir içecektir. Yüzyıllar önce Doğu Asya'da ortaya çıkan bu içecek, bakteri ve mayalardan oluşan çay mantarı ile hazırlanıyor. İşte sizin de evinizde hazırlayabileceğiniz kombucha çayı tarifi Gülçin Çavdarcı'nın sunumuyla sizlerle…
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