Kombucha'nın (Kombu Çayı) Faydaları Neler?

Kombu çayı gerçekten bir sağlık iksiri mi?



Tıp Doktorları Komitesi'nde diyetisyen olan Maggie Neola, "Kombu çayına bir çare veya sihirli bir içecek demekten çekiniyorum. Sonuçta, bir yiyeceği diğerinin üzerine yüceltmek doğru değildir. Bu sağlıklı beslenmenin bir yolu değildir, sağlıklı bir diyet çeşitlilikle ilgilidir.'' diyor.



İşte bir yudum almadan önce aklınızda bulundurmanız gereken kombuchanın faydaları...



1- Kombucha'daki probiyotikler bağırsaklarınıza yardımcı olabilir



Fermente olduğu için, kombucha'da bu probiyotiklerin çok daha fazlasını görüyorsunuz. Bağırsak mikrobiyomuna genellikle unutulmuş organ denir, bu sağlığı geliştirmek gerçekten önemlidir. Sonuçta, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu, ishal ve IBS gibi sorunları gidermeye ve tüm vücudunuzun en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olabilir.



Fermente gıdalar bağırsak hücrelerinizin sağlığını iyileştirebilir, bağışıklık fonksiyonunuzu artırabilir, alerji ve kronik hastalık riskinizi azaltabilir. Fakat bu faydalar sadece kombu çayı için değil, probiyotik açısından zengin veya lahana turşusu, kimchi, kefir ve yoğurt gibi fermente yiyecekler için geçerlidir.



2- Kombucha'daki antioksidanlar sağlığınıza destek olur



Probiyotikler bir paketleme geçirdikten sonra sağlık yararı biraz kafa karıştırabiliyor.



Uzmanlar, bu bileşiklerin sağlıklı hücre işlevini desteklediğini ve genel olarak sağlıklı kalmanıza yardımcı olduğunu, ancak ticari şişedekilerin bu kadar yarar sağlamadığını söylüyor. Kombucha benzeri bir ürün yerine kombu çayı seçtiğinizden emin olmak için etiketleri kontrol edin ve içindekiler listesinde gerçek çayı arayın.



3- Kombucha, şekerli içecekleri azaltmanıza yardımcı olabilir



Kombuchanın şekeri diğer seçeneklere kıyasla daha düşük olduğu için, her zaman daha iyi bir seçimdir. Spor içeceklerini, meyve suyunu ve şekerli çay ve kahveyi kombucha ile değiştirmek şeker tüketiminizi azaltmanıza yardımcı olabilir.



Kombucha çayını kimler tüketmemeli?



Uzmanlar hamile kadın ve çocukların içecekten tamamen uzak durmaları gerektiğini söylüyor. Fermentasyon işlemi sayesinde, kombu çayı, genellikle hacimce% 0,5 ila% 3 arasında değişen miktarda alkol içerebilir.