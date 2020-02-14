Koltuk Altı Kararmasını Azaltacak 7 Doğal Yol

Koltuk altı kararması epilasyon, sürtünme ve genetik gibi birçok faktörden dolayı olabilir. Piyasada satılan kozmetik amaçlı beyazlatıcı kremler yerine evde doğal yöntemlerle koltuk altı kararmalarınızı azaltabilirsiniz.

Limon

Cilt kararmaları haricinde kararan ve yüzey rengi değişen birçok eşyada, özellikle mutfak araç gereçlerinde, limon kullanıldığı bilinen bir şeydir. Doğal bir beyazlatıcı görevi gören limon, koltuk altı beyazlatmalarında da iyi bir iş görür. İçeriğinde asit olduğu için hassas ciltli kişilerin öncelikle küçük bir bölümde vücutlarının tepkimelerini görmeleri önerilir. Temizlediğiniz koltuk altlarınıza limonu sürün, iyice ovalayın ve bu işlemi her gün 1 kere tekrarlayın. Ayrıca limon-şeker karışımı yaparak ölü derilerinizden de kurtulabilirsiniz.

Karbonat

Karbonat koltuk altı beyazlatmada en yaygın bilinen ve kullanılan yöntemlerden biridir. Tüm gözeneklerin açılmasını sağlar, koltuk altınızı beyazlatır ve deodorant gibi kimyasal maddelerden korur. Karbonatı bir miktar suyla macun kıvamına getirerek koltuk altlarınıza sürün bir süre bekletip durulayın.

Patates

Patatesin doğal beyazlatıcı etkisi vardır. Limon süremeyen ve cildi hassas olan kişiler patatesi çeşitli yöntemlerle koltuk altları için kullanabilirler. İkişer dilim patates ile koltuk altlarınızı her gün düzenli olarak ovun veya patatesin suyunu çıkarıp bu suyu koltuk altınıza sürün. Patatesi püre haline getirip maske şeklinde de uygulayabilirsiniz.

Süt

Sütün içeriğindeki yağ asitleri ve vitaminler cilde doğal aydınlatıcı etkisi sağlar. En bilinen yöntemi ise sütü lor ile karıştırıp lapa hale getirmektir. Süt ve loru karıştırarak oluşturduğunuz lapayı koltuk altınıza sürüp 15 dakika bekletin ve sonrasında durulayın. Bunu düzenli olarak uygulayın.

Elma sirkesi

Elma sirkesi mikropları öldürücü ve koku oluşumunu engelleyici özelliğe sahiptir. Bunların yanında beyazlatıcı bir etkisi de vardır. Sirkeyi koltuk altlarınıza uygulayın ve ovun. 15 dakika bekletip daha sonra durulayın.

Salatalık

Hassas olsun veya olmasın tüm cilt tiplerine uyum sağlayabilecek ve bir yan etkisi olmayacak olan salatalık doğal bir beyazlatıcı etkiye sahiptir. Salatalıkları dilimleyip koltuk altınıza direk uygulayabilirsiniz.

Domates suyu

Domates de salatalık gibi doğal bir renk açıcı etkiye sahiptir fakat içerdiği asitlerden dolayı hassas ciltlerde tepkime yaratabilir. Cildiniz bir reaksiyon göstermiyorsa bir domatesi ortadan bölün ve ezerek suyunu çıkarın. Daha sonra elde ettiğiniz domates suyuyla koltuk altlarınızı ovun. Bekletin ve daha sonra durulayın.