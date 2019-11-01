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Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Koltuk Altı Beyazlatan Maske Tarifi

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Koltuk Altı Beyazlatan Maske Tarifi
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"Kullanılan deodorantlar, tıraş etmek, terlemek ve nemsiz kalması bir süre sonra koltuk altlarının kararmasına neden olur. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif ile koltuk altı kararmalarını yok edebilirsiniz. "

Koltuk altı beyazlatan zerdeçal maskesi

Malzemeler:

*1 yemek kaşığı zerdeçal tozu

*Yeteri miktarda aloe vera suyu

Hazırlanışı:

Cam bir kasede zerdeçal tozunu ve aloe vera suyunu karıştırın. Karışım macun kıvamını alana dek aloe vera suyu ekleyin.

Maskeyi koltuk altlarınıza çok kalın olmayacak bir tabaka şeklinde uygulayın, 15 dakika bekleyin ve hafif nemli bir bez ile silin.

Maskeyi sildikten sonra doğal bir yağ ile nemlendirmeyi ihmal etmeyin. 

Bu maskeyi haftada birkaç defa uygulayabilirsiniz.

Koltuk altı beyazlatan maskenin faydaları

Zerdeçal, kokuya neden olan mikropları uzak tutan ve koltuk altlarını temizleyen anti-enflamatuar ve anti-mikrobik özelliklere sahiptir. Bu harika bitki aynı zamanda renk açıcı olmasıyla da bilinir.

Aloe vera ise doğal bir cilt nemlendiricidir. Aloe vera de tıpkı zerdeçal gibi beyazlatıcı etkiye sahiptir. 

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