Kolpaçino Serisi Filmleri - Kolpaçino Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Serinin ikinci ve üçüncü filminde senarist ve yönetmen koltuğunda Şafak Sezer oturuyor. Komedi ve suç ögelerinin başarıyla harmanlandığı Kolpaçino Bir Şehir Efsanesi yaklaşık 4 milyon TL hasılat elde etti. İkinci film ise gişede daha büyük bir başarı elde ederek 6.500.000 TL hasılata ulaştı. Üçüncü ve son film Kolpaçino Üçüncü Devre ise yaklaşık 460 bin kişi tarafından izlendi. İnternette de en çok izlenen komedi filmlerinden biri olan Kolpaçino'nun konuk oyuncuları arasında Hakan Ural, Arzu Yanardağ ve Erkan Petekkaya yer alıyor.

Kolpaçino Serisi Filmleri ve İsimleri

Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi

Kolpaçino: Bomba

Kolpaçino: 3. Devre

Kolpaçino Serisi İzleme Sırası

Sinemaseverler önce 2009 yılında çekilen Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi'ni izlemeli. Daha sonra sırasıyla, Kolpaçino: Bomba ve Kolpaçino: 3. Devre ile üçleme tamamlanabilir.

Kendine özgü bir sinema diliyle ve özgün senaryosuyla sinemaseverlerden tam not alan filmde Şafak Sezer oyunculuğuyla öne çıkıyor. Senaryosunu Şafak Sezer, Kaan Ertem ve Suat Özkan'ın birlikte kaleme aldığı yapımda yardımcı oyuncuların başarılı performansları da göz dolduruyor.

Kolpaçino Konusu

1- Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi

Tayfun'un (Ali Çatalbaş) İstanbul'un en belalı adamlarından biri olan Ateş'e 50 bin lira borcu var. Borcu kapamak için Özgür'den yardım ister. Özgür ailesinin tatile gitmesini fırsat bilerek evini kumarhane olarak işletmeye başlar. Bir akşam kumar masasında tartışma yaşanır, silahlar çıkar. Ekrem ve adamı öldürülür. Ekrem, en az Ateş kadar tehlikeli bir mafya lideri olan Sırrı'nın (Hakan Ural) yeğenidir.

Cesetleri ormanlık bir alana gömmek için yola çıkarlar. En başından beri anlaşamayan Özgür ve Sabri (Aydemir Akbaş) kavgaya tutuşur. Bu esnada Sırrı'nın adamları tarafından yakalanırlar.

2- Kolpaçino: Bomba

Serinin ikinci filminde Arzu Yanardağ ve Orhan Aydın gibi başarılı isimler de kadroya dahil edildi.

Özgür artık evli bir adamdır. Gayrımenkul sektöründe çalışan Özgür, eşi Cemile'yi, Şale adlı bir kadınla aldatmaktadır. Şale'nin ise uzun zamandır planladığı tek bir amacı vardır: Ne yapıp edip Özgür'den yüklü miktarda para koparmak. Bunun için Özgür'ün kendisiyle olan görüntülerini gizlice kaydedip şantaj yapmaya başlar. Sabri, Tayfun ve diğerleri... Ekip yeniden toplanır. Amaçları şantaj yapan mafya üyelerinin mekanını basmak ve gizli çekim videosunu almaktır. Ancak işler hiç de umdukları gibi gitmez.

3- Kolpaçino: 3. Devre

Bir kaza sonucu Başkan (Erkan Petekkaya) ile Özgür'ün telefonları karışır. Telefon trafiğinden sonra Başkan'a ulaşması gereken paralar Özgür'ün eline geçer. Özgür'ün elinde tam 1 milyon dolar vardır. Eski dostu Tayfun'dan yardım ister. İkili kaçmaya çalışırken Başkan'ın adamları tarafından yakalanır.

Kolpaçino Vizyon Tarihi

Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi: 29 Ekim 2009

Kolpaçino: Bomba: 11 Mart 2011

Kolpaçino: 3. Devre: 11 Mart 2016

Kolpaçino Oyuncuları

Şafak Sezer

Aydemir Akbaş

Ali Çatalkaya

Hakan Ural

Erkan Petekkaya

Ebubekir Öztürk

Ali Sürmeli

Serkan Şengül

Gizem Denizci

Hüseyin Elmalıpınar

Eris Akman

Abidin Yerebakan

Kemal İnci

Serkan Şengül

Arzu Yanardağ

Kadir Kandemir

Volkan Adıyaman

Orhan Aydın

Aslı Bankoğlu

Seyhan Arman

Tuğba Melis Türk

İsmail Sarıkaya

Emine Sarıkaya

Vahdet Çelik

Furkan Kızılay

Çağrı Erkin

Mustafa Mert Koç