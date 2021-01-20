Kolpaçino Serisi Filmleri - Kolpaçino Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"3 filmden oluşan Kolpaçino serisinin ilk filmi 2009 yılında gösterime girdi. Usta komedyenler Şafak Sezer ile Aydemir Akbaş'ın baş rollerini paylaştığı filmde ailesinin evini kumarhane olarak işleten Özgür ve çevresindekilerin 24 saat içinde yaşadığı trajikomik olaylar anlatılıyor. Sinemaseverler için Kolpaçino serisi filmlerinin isimlerini, vizyon tarihleri, izlenme sırası, konuları ve oyuncuları ile birlikte derledik."
Serinin ikinci ve üçüncü filminde senarist ve yönetmen koltuğunda Şafak Sezer oturuyor. Komedi ve suç ögelerinin başarıyla harmanlandığı Kolpaçino Bir Şehir Efsanesi yaklaşık 4 milyon TL hasılat elde etti. İkinci film ise gişede daha büyük bir başarı elde ederek 6.500.000 TL hasılata ulaştı. Üçüncü ve son film Kolpaçino Üçüncü Devre ise yaklaşık 460 bin kişi tarafından izlendi. İnternette de en çok izlenen komedi filmlerinden biri olan Kolpaçino'nun konuk oyuncuları arasında Hakan Ural, Arzu Yanardağ ve Erkan Petekkaya yer alıyor.
Kolpaçino Serisi Filmleri ve İsimleri
Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi
Kolpaçino: Bomba
Kolpaçino: 3. Devre
Kolpaçino Serisi İzleme Sırası
Sinemaseverler önce 2009 yılında çekilen Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi'ni izlemeli. Daha sonra sırasıyla, Kolpaçino: Bomba ve Kolpaçino: 3. Devre ile üçleme tamamlanabilir.
Kendine özgü bir sinema diliyle ve özgün senaryosuyla sinemaseverlerden tam not alan filmde Şafak Sezer oyunculuğuyla öne çıkıyor. Senaryosunu Şafak Sezer, Kaan Ertem ve Suat Özkan'ın birlikte kaleme aldığı yapımda yardımcı oyuncuların başarılı performansları da göz dolduruyor.
Kolpaçino Konusu
1- Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi
Tayfun'un (Ali Çatalbaş) İstanbul'un en belalı adamlarından biri olan Ateş'e 50 bin lira borcu var. Borcu kapamak için Özgür'den yardım ister. Özgür ailesinin tatile gitmesini fırsat bilerek evini kumarhane olarak işletmeye başlar. Bir akşam kumar masasında tartışma yaşanır, silahlar çıkar. Ekrem ve adamı öldürülür. Ekrem, en az Ateş kadar tehlikeli bir mafya lideri olan Sırrı'nın (Hakan Ural) yeğenidir.
Cesetleri ormanlık bir alana gömmek için yola çıkarlar. En başından beri anlaşamayan Özgür ve Sabri (Aydemir Akbaş) kavgaya tutuşur. Bu esnada Sırrı'nın adamları tarafından yakalanırlar.
2- Kolpaçino: Bomba
Serinin ikinci filminde Arzu Yanardağ ve Orhan Aydın gibi başarılı isimler de kadroya dahil edildi.
Özgür artık evli bir adamdır. Gayrımenkul sektöründe çalışan Özgür, eşi Cemile'yi, Şale adlı bir kadınla aldatmaktadır. Şale'nin ise uzun zamandır planladığı tek bir amacı vardır: Ne yapıp edip Özgür'den yüklü miktarda para koparmak. Bunun için Özgür'ün kendisiyle olan görüntülerini gizlice kaydedip şantaj yapmaya başlar. Sabri, Tayfun ve diğerleri... Ekip yeniden toplanır. Amaçları şantaj yapan mafya üyelerinin mekanını basmak ve gizli çekim videosunu almaktır. Ancak işler hiç de umdukları gibi gitmez.
3- Kolpaçino: 3. Devre
Bir kaza sonucu Başkan (Erkan Petekkaya) ile Özgür'ün telefonları karışır. Telefon trafiğinden sonra Başkan'a ulaşması gereken paralar Özgür'ün eline geçer. Özgür'ün elinde tam 1 milyon dolar vardır. Eski dostu Tayfun'dan yardım ister. İkili kaçmaya çalışırken Başkan'ın adamları tarafından yakalanır.
Kolpaçino Vizyon Tarihi
Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi: 29 Ekim 2009
Kolpaçino: Bomba: 11 Mart 2011
Kolpaçino: 3. Devre: 11 Mart 2016
Kolpaçino Oyuncuları
Şafak Sezer
Aydemir Akbaş
Ali Çatalkaya
Hakan Ural
Erkan Petekkaya
Ebubekir Öztürk
Ali Sürmeli
Serkan Şengül
Gizem Denizci
Hüseyin Elmalıpınar
Eris Akman
Abidin Yerebakan
Kemal İnci
Serkan Şengül
Arzu Yanardağ
Kadir Kandemir
Volkan Adıyaman
Orhan Aydın
Aslı Bankoğlu
Seyhan Arman
Tuğba Melis Türk
İsmail Sarıkaya
Emine Sarıkaya
Vahdet Çelik
Furkan Kızılay
Çağrı Erkin
Mustafa Mert Koç