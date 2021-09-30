Kolit Nedir, Neden Olur? Kolit Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi

İkinci beyin olarak kabul edilen bağırsaklar, kalitesi bir yaşamın yapı taşlarından birini oluşturur. Bu nedenle bağırsaklardaki herhangi bir sorun tüm vücudun dengesini alt üst edebilir. Sindirim sistemi hastalıklarından olan kolit de aynı şekilde doğru teşhis ve tedavi olmadığında beden sağlığınızda ciddi tehditler oluşturabilir. Peki, kolit nedir, neden olur? İşte, kolit hastalığı belirtileri ve tedavisi…

Kolit nedir?

Bağırsak kolonununda parazit ve diğer zararlı mikroorganizmalar nedeniyle yaşanan iltihaplanmaya kolit denir. Bağırsaklarda şişme ve yaralara neden olan kolit hastalığı, bağırsakların fonksiyonlarının azalması, ayrıştırma özelliği sırasında besin atıklarının içeride kalması ile meydana gelmektedir. Zarda meydana gelen birikme bağırsaklarda çok ciddi problemlere yol açar.

Kolit neden olur?

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Öztürk, kolit hastalığıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Bağırsakların iç astarının mikrop kapmasıyla oluşan kolit, stres ve depresyon gibi psikolojik gerilimlerde daha çok ortaya çıkar. Kadın ve erkeklerde aynı sıklıkta görülen kolit hastalığının en bilinen türü ülseratif kolittir. Ayrıca kolit oluşumunda diğer nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Bağırsak bakterileri,

Kolon virüsleri,

Parazitler,

Kan içindeki bakteriler,

Stres, depresyon,

Kullanılan bazı ilaçlar,

Genetik yatkınlık,

Çevresel faktörler.

Kolit hastalığı belirtileri nelerdir?

Hastalığın belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

Makatta akıntı,

İştahsızlık,

İshal veya kabızlık,

Kilo kaybı,

Eklem ağrıları,

Eklemlerde şişlik,

Kanlı dışkı,

Karın ağrısı ve kramp,

Kansızlık,

Karaciğer fonksiyonlarında bozulma,

Tam dışkı yapamama hissi,

Ateş ve titreme.

Kolit hastalığı tedavisi

Bazı hastalıklarla benzerlik gösteren ülseratif kolit ancak endeskopi, biyopsi, radyolojik tetkikler, ilaçlı bağırsak röntgeni, bilgisayarlı tomografi, MR, kolonoskopi, laboratuvar testleriyle teşhis edilmektedir.

Birçok kolit çeşidi vardır, hastalığın çeşidine ve sebep olduğu nedenlere göre tedavi yaklaşımları değişmektedir. Buna göre ilaç, diyet ve cerrahi yöntemlere başvurulabilir.