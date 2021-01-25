Kolajen Nedir? Kolajen İçeren Yiyecekler Nelerdir?

Yaşlandıkça vücut kolajen üretimi azalır, bu da kırışıklıklar, cilt sarkması ve eklem sertleşmesi gibi problemlere yol açar. Kolajen üretimi 30’lu yaşlar itibariyle yavaşlamaya başlar.

Kolajen faydaları:

1- Kas, eklem ve doku sağlığını destekler.

2- Cildi sıkılaştırır ve kırışıklıkların görünümünü azaltır.

3- Bağırsak sağlığını iyileştirir.

4- Artrit tedavisinde yardımcı olabilir.

***Doğal yoldan vücutta kolajen sentezinin artması için hem kolajen içeren besinler hem de kolajen üretimini desteklediği bilinen besin öğelerini içeren besinler yenmelidir.

Kolajenin en yaygın kaynakları: Yağsız et, balık, kemik suyu, yumurta (yumurta kabuğu ve beyazı), spirulina, jelatin

Kolajen sentezine yardımcı olan vitamin ve mineraller;

C vitamini: Narenciye grubu meyveler ve suları, çilek, frenk üzümü, kırmızı ve yeşil biber, brokoli, brüksel lahanası, patates

Çinko: Et, kabuklu deniz ürünleri (istiridye), süt ürünleri, tahıllar, ekmek, mantar, kabuklu yemişler/yağlı tohumlar (badem, kaju, kabak çekirdeği, susam)

Manganez: Çay, kabuklu yemişler/yağlı tohumlar (badem, kaju, kabak çekirdeği, susam), yeşil sebzeler (kale, ıspanak), tahıllar, ekmek

Bakır: Kabuklu yemişler/yağlı tohumlar (badem, kaju, kabak çekirdeği, susam), organ etleri, kabuklu deniz ürünleri

Kolajen seviyelerini korumak için fazla şeker eklenmiş besinlerin alımından kaçınılmalıdır. Kolajen takviyeleri vücutta üretimi artırmanın bir yolu olsa da çeşitli ve sağlıklı bir diyetle alım öncelik olmalıdır.