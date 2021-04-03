Kolajen Nedir, Faydaları Nelerdir? İşte, Kolajen İçeren Besinler

Kolajen, insan vücudundaki canlılığı ve esnekliği sağlayan önemli bir protein. Esas amacı dokulara canlılık ve esneklik katarak yaşlanmanın belirtilerini geciktirmektir. Gelin bu önemli proteini yakından tanıyalım.

Kolajen nedir?

Kolajen, vücudun yapısal bütünlüğünü oluşturan esas proteindir. Ayrıca insan vücudunda en çok bulunan proteindir. Kolajen, kısaca insan vücudundaki canlılığı ve esnekliği sağlayan önemli bir proteindir.

Başta derimiz, bağ dokumuz, tendon, eklem, tırnak, diş, saç ve kemiklerimiz olmak üzere göz dâhil hemen her organın yapısında kolajen var. Kolajenin esas özelliği ise dokulara destek sağlamak, doku ya da organların canlı ve esnek kalmasına yardımcı olmaktır.

Bunun yanında kolajen, yıpranan dokuların onarım ve yenilenmesinde, kemik ve cilt dokusunun şekillenmesinde de önemlidir. Kısacası yeterince kolajeniniz yoksa cildiniz erkenden kırışıyor.

Kolajenin faydaları neler?

Kolajen, cildin kuru ağırlığının % 75'ini oluşturur. Yaşlandıkça, cildin iç tabakası kolajeni kaybeder ve daha az esnek ve hasara karşı daha savunmasız hale gelir. Kolajen cildi güçlendirmede rol oynar, ayrıca elastikiyet ve hidrasyona fayda sağlar. Yaşlandıkça vücudunuz daha az kolajen üretir, bu da cildin kurumasına ve kırışıklıkların oluşmasına neden olur.

Saç ve tırnakları güçlendirir

Tırnaklarınız kırılmaya eğilimliyse, vücudunuzun onları güçlü tutmak için gerekli besin maddelerine sahip olduğundan emin olmanız gerekir.

Kasların düzgün çalışmasına yardımcı olur

Kas dokusunun %1-10'u kolajenden oluşur. Bu protein, kaslarınızın güçlü ve düzgün çalışması için gereklidir. Kolajen takviyesi tüketmek yaşa bağlı kas kütlesi kaybı olan kişilerde kas büyümesini ve gücünü artırabilir.

Kolajen içeren doğal besinler

Soya ve soya ürünleri, A vitamini içeren besinler, sülfür içeren besinler, ebegümeci ve ısırgan otu, üzüm çekirdeği, omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler, antioksidanlar açısından zengin gıdalar ve C vitamini açısından zengin besinler, kolajen içeren gıdaların başında gelmektedir.

Kolajen eksikliği nasıl anlaşılır?

Cilt yüzeyindeki kolajen eksikliği belirtileri ise nem dengesinin bozulması, cilt kuruluğu, sarkma, kırışıklık, renk eşitsizliği, yanık, kesik ya da yaralanma halinde iyileşme sürecinin uzaması, solgun cilt görünümü ve kazayağı oluşumu şeklindedir.

Kolajen eksikliğinin en önemli belirtilerinden biri eklem ağrılarıdır. Aynı zamanda tırnak ve saçlarda kırılma, hareket kayıpları, yüz ve gözde çukur görünüm, diş eti kanaması, selülit oluşumu, vücutta ortaya çıkan morluklar, burun kanaması ve aşırı yorgunluk belirtilerdendir.

Saç ve tırnak sağlığı da bu proteinin eksikliğinde ciddi anlamda zarar görür. Saçın uzama süresi artarken saç dökülmeleri de başlar.

Kolajen üretimi nasıl artırılır?

Cildinizi kolajen yıkımından korumak için sigarayı bırakın, güneşten mutlaka korunun, düzenli ve yeterince uyuyun, şeker ve rafine edilmiş ürün tüketmeyin. Deride kolajen üretimini uyaran lazer, fraksiyonel radyofrekans (altın iğne), dermapen, dermaroller, PRP uygulamaları bir dermatoloji uzmanı tarafından yaşa ve ihtiyaca göre seçilerek düzenli olarak uygulanmalıdır.