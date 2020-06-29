Kolajen İçeriği Yüksek Besinler

GÜZELLİK VİTAMİNİ SU YOSUNLARI

Vücudun toplam protein kütlesinin yaklaşık yüzde 30’unu ve bağ dokusunun yüzde 80’ini oluşturan kolajenin azalmasıyla ciltte kırışıklıklar, sarkmalar meydana gelebilir ve cilt canlı, genç görünümünü kaybedebilir. Bu durumda azalan kolajen miktarını artırmak için bazı besinlerden destek almak gerekir. Bunlardan biri yenebilir türü olan su yosunudur. Su yosunu kolajen proteini olan glisin ve prolin aminoasitlerinden oluşur ve kolajen üretimi artırır. Spirulina glisinden zengin bir su yosunu çeşididir. Smoothie bowl kaselerinde, pankeklerde, kahveler ve meyve sularında kullanılabilir. Genellikle vejetaryen ve vegan kişilerin sıklıkla tercih ettiği su yosunu, akne tedavisi için de etkili olan çinko içermektedir.

AVOKADO İLE KOLAJEN DEPONUZU DOLDURUN

Sağlıklı yağlar içeren avokado hem çiğ hem de yağı ile cilde esneklik ve nem sağlar. Özellikle yazın güneşin zararlı ışınlarına karşı korumada etkili olan avokado, kolajen üretimini artırmaya da yardımcıdır. Yaşlanma karşıtı bitki steroidler açısından zengin avokado, cilt yıpranmasının önüne geçer ve kolajen oluşumunun hızlandırır. Eksilen kolajen depolarını doldurmada en iyi seçeneklerden biridir. Avokado ve avokado yağının düzenli tüketilmesi cilt elastikiyetini artırır.

EN GÜÇLÜ KOLAJEN KAYNAKLARI NELER?

Vücudunuzun kolajen kaynaklarını doldurmak istiyorsanız en güçlü kolajen kaynaklarını beslenme planınıza eklemelisiniz. Bu güçlü kolajen kaynaklarından biri de kemik suyudur. İçerdiği glisin, prolin ve arjinin gibi önemli amino asit içeriğiyle mükemmel bir kolajen kaynağıdır. Çorbaların ya da yemeklerin içerisine ekleyerek vücudunuza alınan kolajen miktarını artırabilir ve cilt yenilenmenize katkıda bulunabilirsiniz. Bir diğer güçlü kolajen kaynağı da yumurtanın beyazıdır. Kolajenin ana bileşeni olan glisin ve prolin amino asitlerince zengin olan yumurta beyazı, kolajen düşmanı olan toksinlerin vücuttan atılımını da kolaylaştırır.

KIRMIZI-MOR MEYVELERLE CİLDE KOLAJEN DOPİNGİ SAĞLAYIN

C vitamini deposu olan ve kolajen üretimini destekleyerek yaşlanma karşıtı etki gösteren bir diğer besin grubu da kırmızı-mor meyvelerdir. Çilek, elma, ahududu, böğürtlen, karadut ve yaban mersini gibi kırmızı ve mor meyveler içerdikleri antioksidan sayesinde kolajen üretimini uyarma konusunda oldukça etkilidir. İçeriğindeki ellagik asit ile özellikle yaz aylarında güneş ışınlarının yol açabileceği kolajen parçalanmasını önleyerek cildi destekler.