Kolajen Aşısı Nedir? Kolajen Aşısı Nasıl Uygulanıyor?

Kolajen aşısı nedir? İçeriğinde neler vardır?

Kolajen aşısı deri altına uygulanan bir proteindir. Kolajen cildin temel yapı taşlarındandır. Kolajeni artırmaya yönelik ve gençleşmeyi sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. Cildin kaybetmiş olduğu elastikiyet ve parlaklığın yeniden kazanılması, ciltte oluşan kırışıklıkların giderilmesi ya da oluşumunun engellenmesi amacı ile yapılır.

Hangi yaş aralığına öneriliyor?

25-30 yaşlarda önlemek amacıyla yani koruyucu amaçlı, 40 yaş üzerinde ise mevcut problemlerin ilerlemesini önlemek durdurmak amacıyla yapılabilmektedir.

Bu aşı cildimizde hangi bölgelere uygulanıyor?

Yüz, boyun, dekolte ve ellere uygulanabilir. Diz kapakları üzerinde ciltte sıkılaşma amacıyla uygulanabilir.

Nasıl uygulanıyor? Kaç saat sürüyor?

İnce ve çok küçük bir iğne yardımıyla, 1-3 cm aralıklarla cildin içerisine enjekte edilir. Ortalama 10- 15 dakika süren bir uygulamadır.

Etkileri nasıl oluyor? Ne kadar sürede ortaya çıkıyor?

Ciltte sıkılıkta artma, kırışıklıklarda azalma, parlaklık kazandırma, dermis ve bağ dokusunda yenilenme sağlamaktadır. Ortalama 2 ila 4 seans arasında yapılır. Seans aralıkları 15 günde birdir. Seans sonrası bir iki hafta içinde ilk sonuçlar alınmaya başlar. İlk görülen etki ciltteki canlılık ve parlaklıktır.

Ne kadar süre etkisi sürüyor? Tekrarlama yapılabiliyor mu ve ne zaman?

Cildin durumuna göre etki 1 yıl kadar sürmektedir. Hatırlatma dozlarının yapılması aşının etkinliğini daha da artırmaktadır.

Yan etkileri var mı?

Uygulama sonrasında hafif kızarıklık ya da kaşıntı olabilir. Onun dışında görülen bir yan etki yoktur.

Uygulamaması gereken kişiler var mı?

Hamilelere, otoimmün hastalıkları olanlara, enfeksiyonu olanlara , kanser hastalarına yapılmaz

Öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken neler var?

Uygulama sonrası hemen sosyal hayata dönüş mümkündür. Hiçbir kesintiye yol açmaz. Ancak sıcak hamam, sauna, havuz ve peeling gibi bazı işlemler önerilmez.

Bu aşıyı yaptırdıktan sonra görünümümüzde ne gibi değişiklikler olur?

Parlak bir cilt, daha fresh ve sağlıklı bir cilt görünümü ve ciltte sıkılaşma, görülen etkilerdir. İşlem sonrasında morluk önleyici krem, nemlendirici ve güneş koruyucu kullanılır. Çizgilerin oluşumunda gecikme ve sarkmada gecikme de görülen faydalardandır.

Uygulamadan sonra özel bir krem kullanılıyor mu?

İşlem sonrasında morluk önleyici krem, nemlendirici ve güneş koruyucu kullanılır.

Medikal Estetik Hekim Dr. Yasemin Savaş



