Köknar Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Köknar Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Köknar ağacının, dört mevsim yeşil kalabilen uzun boylu ve genellikle piramit şeklini andıran yapıları vardır. Köknar ağacı, tepeden toprağa çok yakın konuma sahip dallama özelliği vardır.

Köknar Ağacı Nedir? Köknar Ağacı Hakkında Bilgi

Köknar ağacı, ülkemizde pek çok bölgede bulunan iğne yapraklı bir ağaç türüdür. Köknarının yağı da insanların kullanımı için oldukça uygundur ve doğru kullanıldığı takdirde pek çok hastalığın önlenmesine yardımcı olur. Ağacın dallarında oluşan köknar kozalağı, açık yeşilden koyu renge çalan bir tona sahiptir. Köknar ağacı, genellikle ılıman topraklarda yetişir.

Bu ağaçların ortalama yaşam süresi ise, 70 yıldır. Yapılan araştırmalardan elde edilen verilere göre ülkemizde köknar ağaçları, 670.390 hektarlık bir alanda yetiştiriliyor. 40 metreye kadar uzayabilen bu ağaçlar, kendine özgü formu, gövdesi, kokusu ve iğne yaprakları ile dikkat çekiyor. Bu ağacın yapraklarında ise, beyaz çizgiler vardır. Kozalak sonbaharda olgunlaşınca pulları dökülür.

Köknar Ağacı Latince İsmi

Çamgiller familyasının bir üyesi olan köknar ağacının Latince ismi, Abies'tir.

Köknar Ağacı Özellikleri

l Dört mevsim yeşil kalabilen köknar ağaçlarının iğne yaprakları vardır.

l Çamgiller familyasından olan bu ağaç türünün yağından, kozalağından ve sakızından yararlanılabilir.

l Köknar ağacı her parçası ile dikkat uyandırır ve pek çok tedavi yönteminde kullanılır.

l Uzun boylu bu ağaçlar, genellikle piramit şeklindedir.

l Ağacın dallarında bulunan kozalaklar ise açık renk yeşilden kahverengiye çalan bir renge sahiptir.

l Köknar ağaçları ortalama 70 yıl yaşar ve 40 metre boyuna ulaşır.

l Kirli havalara karşı güçlü bir yapıya sahiptir. Bu ağaçlar, bulundukları şehirlerde oksijen döngüsünü sağlar. Özellikle de sanayi bölgelerinin yenilenmesi bu ağaç ile sağlanır.

l Köknar ağacı, ılıman iklimlerde yetiştirilmeye uygundur.

l Köknar ağacı, endemik bitkiler arasında yer alır.

l Tarihte yapılan araştırmalara göre köknar ağacından elde edilmiş olan kazıklar, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul'un Fethi sırasında gemileri Haliç’e taşımak için kullanıldığı öğrenilmiştir. Bu özelliği sayesinde İstanbul'un fethinde önemli bir rol oynayan bu ağaç dönemin alimleri tarafından keşfedildi.

Köknar Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Köknar ağacı için en ideal dikim zamanı ilkbahar aylarıdır. Fidanı dikerken kökün dik olması çok önemlidir. Yılın her mevsimi köknar ağaçlarını yeşil görmek mümkündür. Köknar ağacını kozalakları, sonbaharda olgunlaşmaya başlar ve bir süre sonra pullanarak dökülür. bu ağaç güneşli yerlerdense gölge alanlarda yetiştirilmeye daha elverişlidir.

Köknar Ağacı Nerede Yetişir?

Köknar ağacı ülkemizde genellikle, Ege, Güney Anadolu ve Akdeniz ormanlarında yetişir. Yaz aylarında çok yağışı seven bu ağaç, Türkiye ve Kuzey Afrika ormanlarında doğal olarak yetişir. Köknar ağacı, deniz seviyesinden yaklaşık olarak 300 ile 1800 metre yükseklikte bulunan Karadeniz ve Marmara bölgesindeki ormanlık alanlarda sıkça görülür.

Köknar Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Köknar ağacı, nemli, killi ve kumlu topraklarda verimli bir şekilde yetiştirilir. Köknar ağacı için kireçli topraklar hiç uygun değildir. Yaz aylarında bol yağış seven bu topraklar, endüstriyel açıdan da çok değerli bir ağaç türüdür. Köknar ağaçları yılda bir defa budanır. İlkbaharda budama süresi iklim ve hava koşullarına göre değişir. Kış aylarında budama önerilmez. Soğukta savunmasız hale gelen ağaç donabilir.

Köknar Ağacı Yaprak Döker mi?

Köknar ağacı, yapraklarını döker. Yapraklarını ne zaman dökeceği ise hava koşullarına ve ağacın türüne göre değişir.

Köknar Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Serin ve nemli iklimlerde yetiştirilmeye elverişli olan bu ağaç türü, Rusya başta olmak üzere, Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde de sıkça yetiştirilir. Köknar ağacının boyu ise 70 metreye kadar uzayabilir. Köknar ağacını zamanında budama yapmak gerekir. Bunun dışında çok fazla bakım gerektirmez.

Köknar Ağacı Faydaları Nelerdir?

Köknar ağacı, tıbbi alanda çok yaygın bir şekilde kullanılır. Pek çok hastalığın tedavisinde çok etkilidir. Aynı zamanda yapraklarının yatıştırıcı etkisi vardır.

Köknar Ağacı Hastalıkları Neler?

Köknar ağacını en çok etkileyen hastalık solgunluk hastalığıdır.

Köknar Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Köknar Ağacı Kullanım Alanları

Köknar ağacı, tıbbi alanda çok kullanılan bir bitkidir. Aynı zamanda endüstriyel açıdan da çok değerlidir. Bunun yanında kozmetik alanda parfüm, losyon ve oda spreyi yapımında sıkça kullanılır. Astımı hafifletici etkisi vardır.