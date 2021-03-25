Koka Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Koka Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Koka, psikoaktif alkaloid olarak kokain tüm dünyada bilinir. Koka ağacı, 2 ila 3 metre boyunda büyüyor. Dalları düz ve uç kısımları ince olan opak, oval ve koniktir.

Koka Ağacı Nedir? Koka Ağacı Hakkında Bilgi

Koka ağacı, Bolivya, Arjantin, Ekvador, Kolombiya ve Peru’da yetiştiriciliğin yasalara aykırı olduğu bölgelerde bile yetiştiriliyor. Kokaağacıgiller (Erythroxylaceae) familyasında yetişen bu ağaç, çalı tipi bir ağaç türüdür. Meyveleri tek çekirdekli olup kırmızı bir kiraza benzer. Bu bitkilerin yapraklarında kokain başta olmak üzere başka maddeler taşır. Kurutulmuş olan yapraklarına ise koka ismi verilir. And Dağlarında yabani olarak yetiştiriliyor. Bu bitkinin yaprakları da özel olarak yetiştiriliyor.

Koka Ağacı Latince İsmi

Güney Amerika kökenli bir ağaççık olan Koka ağacının Latince ismi, Erythroxylon coca'dır.

Koka Ağacı Özellikleri

Koka ağacının yaprakları, kokain ve başka alkoloidler taşır. Bu bitkinin kurutulmuş olan yapraklarına ise, koka ismi verilir. Bitkinin yapraklarda yer alan kokain miktarı %0,25 ile %0.7 arasında değişiklik gösterir. Bunun yanında tanen, alkoloidler ve uçucu yağlar tüm yapraklarda bulunur. Ağacın çiçekleri sarımtrak ve küçüktür. Kiraza benzeyen meyveleri ise tek çekirdeklidir. Ülkemizde yetişmeyen bu ağaç türü yasal düzenlemeler ile yetiştirilmesi yurt dışında da yasaklanmış ve kontrollü bir şekilde üretilmektedir.

Koka Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Koka ağacı, Aralık ayından Ocak ayına kadar güneşten korunan küçük arsalarda (almacigas) tohumları ekilir. Boyları 40 ila 60 santimetre arasında olan son bitki deliklerine (aspi) yerleştirilen genç bitkiler ya da zemini düzgün olan yabancı otlarla çevrilmiş olan topraklarda düz zeminlerde yetiştirilir. Bitkiler, ormanların temizlenmesi gibi nemli, sıcak ve nemli yerlerde en iyi şekilde büyürler ama bu bitkinin yetiştirilmesi için en çok tercih edilen yapraklar kurak alanlar ve yamaçlardır.

Koka Ağacı Nerede Yetişir?

Bitkinin yaprakları, 1,5 yıldan 40 yıla kadar değişik bitkilerden toplanır. Ama sadece yeni taze büyümüş yapraklar hasat edilir. Yaprakları büyüdüğü zaman kurtarmaya hazır olurlar. Bu ağaçtan elde edilecek ilk ve en çok hasat, en yağışlı mevsim sonunda Mart ayında, ikincisi de Haziran sonunda, üçüncü olarak da Ekim ve Kasım aylarında yapılır. Yeşil yapraklar, kaba yünlü bezlere ince tabaka halinde yayılır ve tüm bunlar güneş altında kurutulur. Ardından yaprakların kalitesini korumak için kuru tutulması gereken çuvallara özenli bir şekilde doldurulur.

Koka Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Koka ağacının kuruyan ve çürüyen yerleri kesilir ve budanır. Bu sayede ağacın ömrü uzar. Ağacın düzenli bir şekilde bakım yapılması, ağacın hastalanmasını ve yapraklarının zarar görmesini önler.

Koka Ağacı Yaprak Döker mi?

Koka ağacı, sonbahar aylarında yaprak döker. İlkbahar aylarında ise, yeniden açar.

Koka Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Koka ağacının düzenli olarak sulanması ve yılda bir defa budanması gerekir. Bu sayede ağacın daha uzun ömürlü olması sağlanıyor.

Koka Ağacının Faydaları Nelerdir?

Koka ağacı, uçucu yağ, müessir madde olarak tanen ve alkaloitler bulunur. Koka ağacının yapraklarında bol miktarda alkaloit miktarı % 0,7-2 arasında değişir. Tedavi ve sanayi bakımından çok önemli olan cinnamil kokain, alkaloitler kokain ve ex-truksillindir. Tuzlar ve kokain özellikle de küçük cerrahi operasyonlarda ve lokal anestezilerde kullanılır. Koka yapraklarının uyarıcı ve ve kuvvet verici özelliği bulunur. Günümüzde kokoinin keyif verici madde olarak kullanılması çok ciddi seviyelere ulaşmıştır. Bu nedenle Batıda ve Amerika’da aydın olarak tabir edilen kesimleri ve özellikle sanatçıların arasında bu maddenin kullanımı son derece yaygınlaştırılmıştır.

Koka Ağacının Hastalıkları Nelerdir?

Koka ağacının hastalıkları, çeşitli mantar hastalıkları ve zararlılarıdır. Koka ağacının yapraklarında bulunan alkol miktarı, günümüzde keyif verici madde olarak kullanılabiliyor. Bu da bu madde, kişileri hem fiziki hem de psikolojik olarak kendine bağlayarak müptela durumuna getiriyor. Bu da tehlikeli durumlar ortaya çıkarabiliyor. Bunun yanında kokain solunum yollarını önemli derecede tahrip eder ve bu tahribat sonucunda solunum ıslık gibi duyulmaya başlar.

Koka Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Koka Ağacı Kullanım Alanları

Koka ağacının yapraklarında bulunan alkol miktarı sayesinde, tıpta lokal anestezi alanında sıkça kullanılıyor.